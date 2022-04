Le gros coup de pression de la Juventus à Matthijs de Ligt

La suite après cette publicité

La Vieille Dame a de la mémoire. Pour cette raison, elle ne veut plus reproduire les mêmes erreurs avec ses joueurs après avoir mal géré le dossier Paulo Dybala ces dernières années. Après des mois de négociations, la Joya, qui avait été choisie pour être la pièce maîtresse du nouveau projet mené par Massimiliano Allegri suite au départ de CR7, va s'en aller libre. Un terrible coup sur la tête des Turinois, qui veulent donc changer de stratégie. À présent, ils vont employer la manière forte.

C'est en tout cas ce qu'explique la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour. La publication au papier rose révèle que les dirigeants bianconeri souhaitent prolonger le contrat de Matthijs de Ligt. Jusque là, rien d'anormal. Mais on apprend que l'écurie transalpine a décidé de mettre un coup de pression au défenseur, dont le bail s'achève en juin 2024. Un élément qui est considéré comme indispensable dans le Piémont et que l'on veut sécuriser le plus vite possible.

De Ligt arrive à un tournant

En effet, l'international néerlandais de 24 ans réalise une belle saison, malgré les résultats de son équipe. Joueur le plus utilisé par Allegri, qui aimerait en faire son capitaine, De Ligt (36 matches dont 35 en tant que titulaire, 3 buts) est un cadre et un leader défensif, surtout avec des Chiellini et Bonucci vieillissants. Pour toutes ces raisons, les Italiens veulent anticiper et le blinder alors que son contrat prend fin dans deux ans. Le club veut éviter un nouveau cas Dybala et, surtout, calmer ses prétendants qui sont très nombreux selon le média transalpin.

Ainsi, la Juve a posé un ultimatum à l'ancien de l'Ajax : prolonger cet été ou partir. Le poulain de Mino Raiola se sent bien à Turin mais n'a pas encore tranché. Les Bianconeri attendent une réponse rapidement et espèrent qu'il dira oui. Dans le cas contraire, ils veulent profiter du fait qu'il soit le joueur le plus bankable du club, puisque son prix est estimé à 70 millions d'euros, pour renflouer leurs caisses après avoir investi 75 M€ en 2019. Une option qui ne séduit pas les supporters, qui veulent à tout prix conserver le défenseur hollandais, dont la clause libératoire est d'environ 125 M€. L'amour du maillot a un prix, il reste à savoir quel sera celui de la Juventus aux yeux de Matthijs de Ligt.