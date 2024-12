PSG : la réponse de Luis Enrique sur ses problèmes avec Ousmane Dembélé

Y aurait-il de l’eau dans le gaz entre Ousmane Dembélé et Luis Enrique ? C’est ce qu’affirmait L’Equipe il y a quelques jours, relatant plusieurs épisodes compliqués entre les deux hommes. Il y avait déjà le retard du champion du monde à l’entraînement à la veille du déplacement à Arsenal début octobre, qui l’a d’ailleurs privé de ce match de Ligue des Champions. Depuis, il n’a pas vraiment arrangé son cas. Son inconstance sur le terrain commencerait à lasser son coach, qui n’a pas vraiment apprécié le dernier événement en date.

Il y a deux semaines contre le Bayern Munich en C1, l’ancien Rennais a vu rouge et a laissé ses partenaires à dix contre onze pour quasiment toute la seconde période. Des «séquences dignes d’un joueur inexpérimenté» écrivait le quotidien sportif. Dembélé avait écopé de deux cartons jaunes évitables, condamnant son équipe qui a pourtant continué à défendre ses chances, en vain, à l’Allianz Arena (défaite 1-0). Or, l’ailier de 27 ans n’est plus un jeune joueur du haut de ses 53 sélections en équipe de France (6 buts).

Luis Enrique : «Je suis entraîneur. Je ne suis pas leur père, leur frère, leur bro»

Dans ce PSG où la jeunesse règne en partie, cela pose un problème au technicien espagnol s’il ne peut pas faire confiance à cet élément a priori important. Avec un tel CV, il devrait être le leader de l’attaque, surtout après le départ de Kylian Mbappé. Certains ont vu sa non-titularisation contre le FC Nantes (juste avant le déplacement à Munich) comme une sanction. «Non, c’est toujours un message que j’aime faire passer, répondait alors Luis Enrique. C’est un message aussi pour les supporters. Toutes les informations et en particulier dans les matches importants sont utiles. J’essaye de les utiliser. Je veux que tout le monde se rebelle, que tous ceux qui ne se sont pas échauffés aient envie de donner le meilleur d’eux-mêmes. Mon obsession, c’est de voir des joueurs qui ont envie de se battre.»

Le technicien ibérique en a remis une couche à la veille de la réception de l’OL sur le cas Dembélé. «J’ai la même relation avec tous les joueurs. Je suis entraîneur. Je ne suis pas leur père, leur frère, leur bro. Je suis le coach, affirme-t-il, intransigeant. Je décide, je dois prendre des décisions, je n’ai aucun problème à les prendre, les meilleures pour mon équipe. Ce qui signifie sortir tout le monde de la zone de confort, ceux qui jouent plus comme ceux qui jouent moins. Je l’ai toujours fait dans ma carrière et je ne compte pas changer.» Le message est passé. Il est valable pour Dembélé et tous les autres.

