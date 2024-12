PSG : ça se tend sérieusement entre Ousmane Dembélé et Luis Enrique !

«À la fin du match, j’ai dit quelque chose de vital : toutes les défaites et tous les matchs donnent beaucoup d’informations à l’entraîneur. Toutes ces informations auront de l’importance sur les décisions que je vais prendre au présent et à l’avenir». Voici ce que déclarait Luis Enrique après la défaite (0-1) des siens face au Bayern Munich, mardi dernier, lors de la 5e journée de la Ligue des Champions. Une prise de parole remarquée qui n’a d’ailleurs pas tardé à se concrétiser dans les actes. Samedi soir, lors du nul concédé par le PSG face au FC Nantes (1-1) dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1, l’Asturien a ainsi décidé de se passer des services d’Ousmane Dembélé, remplaçant au coup d’envoi. Alors, simple coaching ou réelle sanction après le carton rouge reçu par l’ancien Barcelonais en terres bavaroises ?

«Non, non, c’est toujours un message que j’aime faire passer. C’est un message aussi pour mes supporters. Toutes les informations et en particulier dans les matches importants sont utiles. J’essaye de les utiliser. Je veux que tout le monde se rebelle, que tous ceux qui ne se sont pas échauffés aient envie de donner le meilleur d’eux-mêmes. Mon obsession, c’est de voir des joueurs qui ont envie de se battre», argumentait, à ce titre, l’ex-sélectionneur de la Roja. Oui mais voilà, malgré ce discours tenu face à la presse, le choix effectué par le tacticien de 54 ans - qui avait d’ailleurs qualifié l’expulsion de son joueur comme une «grave erreur» - serait bel et bien le fruit d’une réflexion de plusieurs jours comme le révèle L’Equipe dans son édition du jour.

Luis Enrique est lassé

Ainsi, le quotidien précise que la relation entre les deux hommes est, à l’heure où nous écrivons ces lignes, plus que jamais tendue. Dès lors, si Luis Enrique - bien décidé à faire preuve de fermeté vis à vis de son groupe - serait aujourd’hui lassé par le comportement de «Dembouz», pointé du doigt pour ses «séquences dignes d’un joueur inexpérimenté», l’international français (53 sélections, 6 buts), bien conscient de son erreur en Bavière et des conséquences négatives pour son équipe, ne cacherait plus, de son côté, son incompréhension face à la fermeté de son entraîneur. L’Equipe rappelle, à ce titre, l’épisode d’Arsenal où Dembélé avait été privé d’un déplacement à Londres pour un retard à l’entraînement. Une sanction que l’intéressé, auteur de 5 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues, n’aurait toujours pas digéré alors que d’autres joueurs ont également été en retard cette saison.

Outre le traitement qui lui est réservé, Ousmane Dembélé, auteur d’une entrée très décevante contre les Nantais, aurait par ailleurs fait part, en privé, de son incompréhension quant au jeu désiré par le technicien espagnol, considérant le football pratiqué par le PSG comme étant «stéréotypé et très prévisible». «Je pense qu’il l’a perdu», précise même un proche du vestiaire en évoquant les rapports entre Luis Enrique et le numéro 10 francilien. Une nouvelle grosse épine dans le pied du natif de Gijón alors que Presnel Kimpembe, non retenu pour la réception des Canaris, ne cache plus sa colère et que la gestion de Randal Kolo Muani (une nouvelle fois laissé sur le banc contre Nantes, ndlr) continue, elle, de susciter de vives interrogations au sein du vestiaire parisien. Plus que des problèmes d’efficacité offensive et avant de disputer trois finales (Salzbourg, Manchester City, Stuttgart) pour rester en vie sur la scène européenne, Luis Enrique va donc également rapidement devoir résoudre ces désaccords internes, au risque de voir ses maux de tête s’aggraver dans les prochaines semaines…