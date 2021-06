Le PSG s'immisce dans le dossier Granit Xhaka

Il restera comme l'un des grands artisans de la qualification de la Suisse en quart de finale de l'Euro 2020. Au four et au moulin, combatif sans ballon et inspiré cuir au pied, Granit Xhaka (28 ans) aura été l'un des meilleurs joueurs de la Nati face à l'équipe de France (3-3, 5 t. a. b. à 4) ce lundi soir. Le milieu de terrain, maillon indispensable dans le jeu des Helvètes, a également affiché d'indéniables qualités de leader, lui qui porte le brassard.

L'AS Roma de José Mourinho, annoncée sur ses traces depuis plusieurs semaines, s'est évidemment frottée les mains. Oui mais voilà, la prestation XXL de l'international suisse (98 sélections, 2 réalisations), sous contrat avec Arsenal jusqu'en juin 2023, a également réveillé l'intérêt d'autres écuries européennes, explique le quotidien italien Il Romanista.

Le PSG et la Juve aux nouvelles

Et d'après la publication transalpine, le Paris SG, qui cherche à se renforcer dans l'entrejeu, fait partie des clubs à s'être très récemment manifestés pour s'enquérir de la situation du natif de Bâle. La Juventus, elle aussi, est venue aux informations ces dernières heures au sujet de l'élégant gaucher, également passé par le Borussia Mönchengladbach.

Et cela cause des maux de têtes aux Giallorossi. Les Romains tardent en effet à trouver un terrain d'entente avec les Gunners pour ce transfert. Et l'arrivée du PSG et de la Juve dans ce dossier risque encore de compliquer la donne. La cote de Granit Xhaka a en effet rarement été aussi haute. Ils auraient tort de ne pas en profiter.