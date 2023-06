Ligue des Nations : la réaction à chaud du héros Carvajal

Il a assumé ses responsabilités là où beaucoup auraient tremblé. Ce dimanche, lors de la finale de la Ligue des Nations, c’est Dani Carvajal qui a délivré l’Espagne lors de l’ultime tentative de la séance de tirs au but que la Roja a remporté face à la Croatie (0-0, 5 t.a.b 4). Alors qu’il a remporté une myriade de trophées avec le Real Madrid, ce moment restera sûrement gravé à vie dans sa mémoire.

Au sortir de la rencontre, le défenseur de 31 ans est revenu sur sa panenka historique : «Très heureux. Pour nous, aujourd’hui était une opportunité unique. Nous méritions de gagner. On était confiants. Nous l’avons entraîné avec l’entraîneur et ça s’est bien passé. J’étais très clair qu’il allait être le sixième à tirer. Je voulais le lancer comme Panenka et ça s’est bien passé. Je le lui dédie à toute ma famille. Aujourd’hui, c’était ma première finale que je n’ai pas commencée en tant que titulaire et j’ai essayé de haranguer mes coéquipiers avec un discours qui m’a même ému.»

