Rennes : Eduardo Camavinga a fait son choix !

Depuis un an maintenant, un jeune milieu de terrain affole les clubs européens. Il s'agit bien d'Eduardo Camavinga, naturalisé français récemment, et qui a époustouflé tout le monde avec ses performances alors qu'il n'est âgé que de 17 ans. Prolongé jusqu'en 2022 par le club breton, il va pourtant devoir rapidement décider de son avenir puisque des grandes formations du Vieux Continent comme le Paris SG en France, le Real Madrid en Espagne ou encore la Juventus Turin en Italie, aiment beaucoup son profil.

La suite après cette publicité

Cette saison, celui qui touche seulement 90 000 euros par mois a joué 36 rencontres (dont 30 titularisations), a marqué un but et délivré quatre passes décisives toutes compétitions confondues avec la formation de Julien Stéphan. Selon les informations d'As, l'actionnaire majoritaire du club, François Pinault, a posé un veto à son départ cet été, même si le Real Madrid a, par le passé, déjà commencé des discussions avec leurs homologues français.

Il vaudrait 50 M€

Toujours selon le quotidien espagnol, le joueur aurait choisi Madrid pour son avenir et ses proches auraient soufflé au journal qu'il adorait le club et surtout l'entraîneur, Zinedine Zidane. La donne pourrait donc changer si les Merengues passaient réellement à l'action. Mais avec ce genre de potentiel, les prix montent énormément et avec la crise liée au coronavirus, les finances des clubs ne vont pas vraiment être au beau fixe et les paiements seront plus compliqués.

Malgré le fait que le joueur a fait son choix, le club de Florentino Perez va devoir dégraisser un peu avant de pouvoir se lancer dans ce dossier (et donc probablement oublier celui menant à Paul Pogba, suivi par la Juventus). James, Bale, Mariano ou Odriozola doivent donc quitter la Maison Blanche afin de permettre l'arrivée du Breton. Enfin, As révèle une dernière chose : son prix. Eduardo Camavinga pourrait débarquer contre le somme de 50 millions d'euros, bien loin des 80 évoqués récemment...