OM : la drôle d’anecdote de Samir Nasri

Tout le monde le sait, Samir Nasri a le coeur marseillais, lui l’enfant du club qui y a joué de 2004 en 2008 en tout début de carrière. Le milieu offensif s’est depuis reconverti en consultant, sur Canal Plus, où il dispense des analyses toujours intéressantes. Mais ce jeudi, il était attendu à l’Orange Vélodrome en tant que commentateur pour la rencontre de Ligue Europa face à Brighton.

Sauf que les embouteillages, pour un match à 18h45, ont pris une ampleur inédite, et l’ancien numéro 10 est arrivé en retard au micro. S’il s’en est d’abord excusé, il est revenu sur son étonnant trajet à la pause. Et a expliqué qu’il était bloqué en voiture, dans les bouchons, malgré un départ de chez lui à 16h30. Voyant l’heure défiler, il a décidé d’arrêter un homme en scooter pour lui demander de l’emmener au stade. Reconnu par l’homme en question, Nasri a pu grimper à l’arrière, sans casque. Et a pu limiter son retard au micro.