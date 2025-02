OM : Roberto De Zerbi est soulagé et excité pour la suite

Après la rencontre remportée par l’OM, Roberto De Zerbi s’est arrêté aux micros de DAZN pour revenir sur la victoire de son équipe, qui compte désormais six points d’avance sur l’OGC Nice au classement : «On est l’OM. Il faut qu’on joue avec 22/23 joueurs au même niveau. Je suis très content pour Kondogbia. Amine Harit est disponible pour jouer maintenant. Dedic a bien joué quand il est entré. Comme Bennacer, il a joué 20/30 minutes mais qui a été très bon. Derek Cornelius est en train de s’améliorer. Il est de mieux en mieux. On peut être très heureux», a-t-il détaillé.

Avant de poursuivre : «C’est important le clean sheet. On a perdu quelques ballons stupides à 20 mètres mais on a essayé de jouer 90 minutes et je pense qu’on mérite de gagner. On était un peu comme au Vélodrome. On reste à chaque fois au Vélodrome. Enfin, on a marqué sur coups de pieds arrêtés. En première période, on a eu deux occasions sur coups de pieds arrêtés. Une autre occasion sur le dernier corner avec Hojbjerg. C’est une autre manière de marquer, surtout sur ce genre de matchs quand on joue contre ces équipes sont très resserrées. C’est parfois difficile de trouver le chemin pour marquer. On devait s’améliorer là-dessus».