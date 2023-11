Julian Palmieri dézingue Lionel Messi

Mardi soir, la victoire de l’Argentine face au Brésil (1-0) a rapidement été éclipsée par des incidents survenus sur et en dehors du pré. Si de violents affrontements en tribunes ont perturbé le bon déroulement de la rencontre, l’ambiance était tout aussi électrique sur la pelouse du Maracana. À ce titre, Lionel Messi n’a pas brillé. Muet devant le but, l’octuple Ballon d’Or s’est rendu coupable d’un accrochage inutile avec l’ailier brésilien, Rodrigo. Une altercation entre les deux hommes qui a fait couler beaucoup d’encre et réagir certains, à l’image de Julian Palmieri.

La suite après cette publicité

Visiblement agacé par l’attitude du champion du monde 2022, l’ancien joueur du Sporting Bastia n’y est pas allé par quatre chemins pour tacler son homologue argentin sur les réseaux sociaux. «J’ai tellement hésité pendant des années entre CR7 et Messi. Messi, merci d’être enfin toi depuis cette Coupe du monde, un gros tocard qui a un melon du triple de celui de Mbappé… J’aimais tellement ce joueur que maintenant je le déteste autant», s’est lâché le natif de Lyon sur X.