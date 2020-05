PSG : la sortie osée d'Ander Herrera sur Neymar et Kylian Mbappé

Tous les jours, les médias espagnols évoquent l'intérêt des deux plus gros clubs de Liga pour Kylian Mbappé et Neymar. Le Français serait très convoité par le Real Madrid en vue du mercato 2021, alors que la presse catalane multiplie les unes concernant un retour du Brésilien au FC Barcelone. Et forcément, lors de son entretien accordé à la Cadena COPE, Ander Herrera a été interrogé sur l'avenir de ses deux coéquipiers.

« Si je devais parier un café sur le fait qu'ils restent à Paris, je le ferais », a-t-il d'abord expliqué, avant d'ajouter : « tout indique que s'ils partent, il y en a un qui irait au Real Madrid et l'autre au Barça, mais moi je veux qu'ils restent avec moi ». Pas de quoi vraiment dissiper les doutes sur l'avenir des deux stars parisiennes...