Accord de principe trouvé entre Patrick Vieira et Strasbourg !

Frederic Antonetti et le RC Strasbourg ont décidé d’un commun accord de mettre un terme à leur collaboration. Cette annonce fait également suite au rachat du club alsacien par le consortium américain BlueCo, déjà propriétaire de Chelsea. Le technicien corse parti, il fallait donc lui trouver un successeur. Marc Keller et Loïc Désiré, qui sont toujours en charge du sportif au RCS, ont donc décidé de miser sur Patrick Vieira. Selon nos informations, un accord a été trouvé ces dernières heures entre les différentes parties pour un contrat de trois ans. Le champion du monde 1998 a tout du bon coup et est tout sauf un novice.

A 47 ans, il dispose d’un CV bien garni. Après avoir pris en main la réserve de Manchester City (2013-2015) puis le New York City FC aux États-Unis (2016-2018), il a pris en 2018 la direction de l’OGC Nice pour une expérience de 30 mois ponctuée de deux belles 7e et 5e places en Ligue 1 avec un effectif assez inégal. Avec Crystal Palace en Premier League, il a pu se frotter à ce qu’il se faisait de mieux sur la scène continentale. Avec là encore une équipe à fort potentiel, mais manquant cruellement d’expérience, Vieira a fait parler son sens de la tactique allant même jusqu’à recevoir les louanges d’un certain : «il a changé le style de l’équipe. C’est une équipe qui gère soigneusement le ballon et qui a des résultats clairs et positifs. La fonction d’un entraîneur est de faire en sorte que son équipe joue comme il le souhaite. C’est admirable de voir à quel point il a pu installer ses idées à Crystal Palace.»

Des garanties de Strasbourg sur les moyens mis à disposition

Au niveau de la philosophie de jeu, Patrick Vieira sait ce qu’il veut, à savoir un jeu court depuis l’arrière, une privation de ballon à l’adversaire, un football tourné vers l’attaque. Son passé de grand joueur fait de lui un joueur respecté auprès des anciens, mais aussi des plus jeunes. D’ailleurs, il n’hésite pas à donner sa chance aux espoirs du club. Michael Olise, qui brille aujourd’hui à Crystal Palace et en Équipe de France Espoir, peut en témoigner.

Il s’agit donc d’un renfort de choix pour le club alsacien et la mission du technicien français sera de redonner couleurs au RCSA, 15e seulement du dernier exercice. S’il peut s’attendre à perdre Habib Diarra et Habib Diallo, Vieira a été convaincu par le discours strasbourgeois sur les ambitions du club et les moyens qui seront mis en oeuvre pour y parvenir. Nul doute que la nouvelle direction saura lui fournir les renforts nécessaires pour permettre au champion de France 1979 de retrouver les sommets de la Ligue 1.