Lionel Messi pense sérieusement à un retour au FC Barcelone

10 août 2021. Le Paris Saint-Germain officialise l'arrivée de Lionel Messi pour deux saisons. Libre de tout contrat, l'Argentin, qui a quitté le FC Barcelone les larmes aux yeux, est allé relever un nouveau challenge après avoir fait toute sa carrière professionnelle en Catalogne. En France, la Pulga a connu des débuts compliqués et a été critiquée pour son apport jugé insuffisant. Mais elle a malgré tout terminé l'année avec 11 buts et 14 passes décisives.

Paris veut le prolonger

Cette saison, l'international albiceleste a démarré fort avec déjà 3 buts et 1 assist en 3 apparitions toutes compétitions confondues. Surtout, les médias sportifs français s'accordent pour dire que Messi se sent bien mieux au sein de l'effectif chapeauté par Christophe Galtier, avec lequel il échange et s'entend bien. Tout est réuni pour que le joueur de 35 ans fasse une belle saison. Sa dernière sous le maillot parisien ? Cela n'est pas impossible.

En fin de contrat en juin 2023, il dispose d'une option pour prolonger si toutes les parties sont d'accord. Selon L'Equipe, le club de la capitale espère qu'il paraphera un nouveau bail. Mais en Espagne, on assure que le joueur, absent de la liste des 30 joueurs nommés pour obtenir le Ballon d'Or, pourrait revenir au Barça. Ce n'est pas la première fois qu'une telle information sort depuis le départ de la star argentine il y a un an.

Messi de retour dans un an ?

Début juillet, El Chringuito avait annoncé que le clan Messi avait renoué contact avec les Blaugranas. Un mois plus tard, en conférence de presse, Xavi avait lâché : «j'aimerais que le temps de Messi à Barcelone ne soit pas terminé. Je pense qu'il mérite une deuxième étape ici. Je le souhaite». Un discours similaire à celui du président Joan Laporta, qui n'hésite pas à ouvrir la porte à un retour du footballeur né en 87 depuis plusieurs mois maintenant.

Hier, le cas Messi a de nouveau été au coeur des débats dans l'émission El Chiringuito de Jugones. Lobo Carrasco, consultant et ancien joueur du Barça, a annoncé que Leo Messi veut retourner à Barcelone. Selon lui, il manque encore des choses pour qu'il puisse revenir mais d'ici janvier, cela pourrait avancer dans le bon sens d'autant que Xavi facilitera son retour. Un autre membre de l'émission, qui suit quotidiennement les Culés, a toutefois précisé que pour le moment il n'y avait pas de contact entre Messi et Laporta. En revanche, avec Xavi on sait qu'il est maintenu. Affaire à suivre...