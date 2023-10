Affaire Youcef Atal : le préfet de Nice justifie l’ouverture d’une enquête judiciaire

Ce lundi, le Parquet de Nice a décidé d’ouvrir une enquête au sujet de Youcef Atal (27 ans) pour "apologie du terrorisme" et "provocation publique à la haine ou à la violence en raison d’une religion déterminée". Depuis ce week-end, l’international algérien est pointé du doigt suite à sa prise de position dans le conflit israélo-palestinien et pour avoir relayé un appel à la haine contre les juifs. Malgré ses excuses, le Fennec est dans le viseur de la FFF et de la justice.

Contacté par RMC Sport, Hugues Moutouh, le préfet de Nice, a expliqué sa décision de saisir la justice. «Avec quelques autres acteurs du département, j’ai saisi le procureur de la République, via un article 40. Maintenant, c’est à la justice d’œuvrer et de qualifier les faits qu’on semble pouvoir lui reprocher. J’en profite pour dire qu’il faut être extrêmement vigilant contre les actes antisémites et contre l’antisémitisme d’atmosphère qui sévit dans notre pays depuis les attaques terroristes dont l’état d’Israël a été victime, il y a quelques jours de cela.» Le message est plus que clair.