OL : Jean-Michel Aulas réagit après la défaite face à Lille

Alors que les Lyonnais pensaient tenir la victoire en menant 2-0 en première période face Lille ce dimanche, ils ont fini par craquer et se sont inclinés dans les derniers instants du match. Une défaite qui fait mal dans la course au titre et plus globalement dans la course à la Ligue des champions. Lyon reste quatrième à quatre points désormais de Monaco.

En conférence d’après-match, Maxence Caqueret, auteur d’une grande prestation, avait laissé parler sa frustration. « On n'a pas le droit de se faire rattraper comme ça contre un concurrent direct », avait-il lancé. Cette fois-ci, c’est au tour de Jean-Michel Aulas de réagir. Le président de l’OL valide les propos de son joueur. « Quelle maturité Maxence, après un match exceptionnel une grande lucidité et il faut continuer d’y croire car l’équipe a dominé sur la 1ère mi-temps (seulement) AsM et Losc! », peut-on lire sur son compte Twitter.