L'Europe s'interroge sur les moyens illimités du PSG, la guerre est déclarée entre le duo Real Madrid-FC Barcelone et les autres clubs de Liga

La suite après cette publicité

«Et le fair-play financier ?»

Non, vous n'avez pas rêvé. Lionel Messi était bel et bien présenté ce mercredi au Parc des Princes en tant que joueur du Paris Saint-Germain. L'Argentin a été accueilli en véritable rock star et cela fait encore la une partout en Europe. Mais après ce grand spectacle, d'autres questions se posent. Par exemple, combien va toucher le sextuple Ballon d'Or en terme de salaire ? Selon Le Parisien, la facture va s'élever à 41 M€ net par saison. De quoi donner le tournis. Et provoquer la colère dans certains pays. «Et le fair-play financier ?», placarde sur sa une le Quotidiano Sportivo sur sa première page ce matin. «Paris est devenu Disneyland», résume Marca. Pas totalement encore. Mickey n'est toujours pas la mascotte officielle du club.

Guerre ouverte entre le duo Real-Barça et la Liga

On pensait la Liga bien partie pour générer beaucoup d'argent avec la signature d'un accord entre Javier Tebas et le fonds d'investissement CVC à hauteur de 2,7 milliards d'euros. Mais visiblement, deux clubs ne veulent pas de cette manne financière. Il s'agit du Real Madrid et du FC Barcelone. Les deux mastodontes s'opposent, main dans la main, à ce contrat et sont soutenus depuis mercredi par la Fédération Espagnole de Football, qui dénonce aussi l'accord. Du coup, comme le résume Marca, c'est une guerre ouverte entre le duo Laporta-Pérez et les autres clubs espagnols défendus par Javier Tebas. Mais pour quelles raisons les deux géants du foot espagnol refusent ce contrat ? Mystère...

Benfica va tenter Umtiti

Le temps presse pour Samuel Umtiti. Le 31 août arrive à grands pas et le champion du monde 2018 est toujours au FC Barcelone. Et même si lui ne semble pas avoir franchement envie de quitter la Catalogne, tout le monde autour de lui le pousse à le faire. Mais pour aller où ? Des clubs turcs et français lui auraient fait des offres, selon le journal Sport de mardi. Mais désormais un club portugais pourrait venir aux nouvelles, d'après Record. Benfica devrait en effet tenter sa chance, à en croire la publication portugaise. Mais le salaire d'Umtiti pourrait cependant être un frein à une possible arrivée. Néanmoins, le fait que le Barça veuille absolument le vendre pourrait jouer en faveur du club lisboète. Les Catalans pourraient accepter de le voir partir libre.