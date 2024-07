JO : la FIFA recale l’Argentine après la polémique contre le Maroc

La FIFA a tranché ! Mercredi, les supporters présents dans les travées du stade Geoffroy-Guichard ont été témoins d’un scénario rocambolesque à l’occasion de la rencontre entre l’Argentine et le Maroc. Menée d’un but d’écart, l’Albiceleste pensait égaliser à la dernière seconde du temps additionnel face au Maroc avant que le match ne soit suspendu en raison de plusieurs incidents et que les 22 acteurs ne soient forcés de regagner les vestiaires. Deux heures plus tard, le jeu a repris avec l’annulation du but sud-américain par le VAR pour un hors-jeu.

Révolté par la tournure des évènements, le président de la Fédération argentine de football (AFA), Claudio Tapia, a annoncé déposer une plainte auprès de la FIFA «afin que les mesures réglementaires nécessaires soient prises et qu’une sanction soit imposée à qui de droit». Ce samedi, la presse marocaine explique que la commission de discipline de l’instance mondiale a officiellement rejeté la plainte soumise par l’AFA.