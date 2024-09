Le Real Madrid réagit au record fou de Cristiano Ronaldo

Ce jeudi soir, Cristiano Ronaldo est rentré un peu plus dans l’histoire du football mondial. Titulaire avec le Portugal face à la Croatie en Ligue des Nations, l’attaquant d’Al-Nassr a trouvé le chemin des filets d’un joli plat du pied sur un bon service de Nuno Mendes. Un but symbolique puisque CR7 a officiellement dépassé la barre des… 900 buts dans sa carrière. Un record incroyable que n’a pas manqué de saluer le Real Madrid.

Sur ses réseaux sociaux, le club madrilène a tenu à adresser un message à sa légende.« Autre étape historique : 900 buts dans la carrière professionnelle de l’une des plus grandes légendes du Real Madrid et du football mondial. Félicitations, cher et admiré Cristiano Ronaldo! Le Real Madrid et les supporters du Real Madrid sont toujours fiers de vous.» Respect.