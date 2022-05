Aston Villa : Robin Olsen agressé par les supporters de Manchester City

Manchester City a décroché son quatrième titre de champion d'Angleterre en l'espace de cinq saisons au terme d'une folle remontée face à Aston Villa (3-2) ce dimanche, alors que les Sky Blues étaient menés par deux buts. Au coup de sifflet final, les supporters des Cityzens ont envahi le terrain et le gardien d'Aston Villa, Robin Olsen, a été agressé par certains d'entre eux. Le Champion d'Angleterre a d'ores et déjà publié un communiqué pour s'excuser et annoncer ouvrir une enquête.

«Manchester City tient à présenter ses sincères excuses au gardien de but d'Aston Villa, Robin Olsen, qui a été agressé après le coup de sifflet final du match d'aujourd'hui lorsque des supporters ont pénétré sur le terrain. Le club a lancé une enquête immédiate et, une fois identifié, l'individu responsable se verra infliger une interdiction de stade à durée indéterminée.»