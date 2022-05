La condition imposée par le Bayern Munich pour céder Robert Lewandowski au Barça !

La suite après cette publicité

Sur la pelouse de la Volkswagen Arena, samedi après-midi, Robert Lewandowski a sans doute disputé son dernier match sous les couleurs bavaroises à l'occasion du match nul concédé par les siens face à Wolfsbourg (2-2). Interrogé quelques instants après la rencontre en terres basses-saxonnes, l'international polonais aux 129 sélections (75 buts) a d'ailleurs confirmé l'incertitude autour de son futur, ajoutant que cette 374e rencontre (pour 344 réalisations) pourrait être sa dernière sous le maillot bavarois, dans des propos relayés par Viaplay Sport Polska. «Il est très possible que ce soit mon dernier match avec le Bayern. Je ne peux pas l'affirmer à 100%, mais il est possible que ce soit [mon dernier match]. Nous voulons trouver la meilleure solution pour moi et pour le club».

La situation se tend à Munich !

Sous contrat jusqu'en juin 2023 et à l'aube, donc, de sa dernière année de contrat avec le Bayern, l'international polonais a parallèlement confirmé ses discussions avec le directeur sportif bavarois pour discuter de son départ : «je peux confirmer que j'ai parlé avec Hasan (Salihamidžić) et que je l'ai informé que ma décision avait été prise et que je ne prolongerai pas mon contrat avec le FC Bayern. Les deux parties doivent penser à l'avenir. Nous devons trouver la meilleure solution pour les deux parties», a ainsi lancé Lewy au micro de Sky Sport Germany. Dès lors, si le divorce entre l'ancien buteur de Dortmund et le Rekordmeister semble acté, la formation munichoise impose une dernière condition.

Dos au mur et face à l'intérêt exprimé du FC Barcelone, le Bayern Munich, longtemps ferme sur le sujet, semblait désormais prêt à négocier le départ de son attaquant vedette mais la dernière sortie de son président Herbert Hainer rebat les cartes. Malgré le risque de voir son serial buteur quitter le navire munichois librement à l'été 2023, le dirigeant bavarois a, en effet, rappelé sa ferme intention de conserver RL9. «Robert a un contrat jusqu'en 2023, c'est la durée pendant laquelle il jouera chez nous. (...) Oliver (Kahn, ndlr) et Hasan (Salihamidzic) lui ont fait une offre de prolongation. Apparemment, elle n'a pas été acceptée. Il n'y a pas de remplaçant pour un tel joueur de classe mondiale. Il a un contrat, je pars donc du principe qu'il l'honore. C'est son droit le plus strict de ne pas prolonger son contrat dans ce cas».

Le Bayern Munich exige un remplaçant !

Un discours ferme, partagé par Oliver Kahn qui n'a pas hésité à en remettre une couche à ce sujet : «nous connaissons cet alarmisme du passé. Ce n'est pas quelque chose qui nous cause des maux de tête. Nous avons fait une offre à son agent. Il a rejeté cette offre. C'est son droit. Le fait est : il a un contrat et il le remplira. Basta !». Déterminé à quitter le Bayern et assurant qu'aucun retour en arrière ne serait désormais possible, Lewandowski devrait malgré tout faire face à la volonté de son club de lui trouver un remplaçant de classe mondiale comme l'indique SPORT ce lundi. Dans cette optique et malgré l'échec du dossier Haaland, officiellement transféré du côté de Manchester City, les dirigeants bavarois se penchent désormais sur d'autres pistes.

A ce titre, les noms de Sadio Mané (Liverpool) et Darwin Núñez (Benfica) reviennent d'ailleurs avec insistance ces derniers jours mais les sommes demandées pour ces deux stars de la planète semblent quelque peu refroidir les hautes sphères bavaroises, réputées pour leur sagesse en termes d’investissements. Si Benfica demande environ 100 millions d'euros pour Núñez, Liverpool refuse, de son côté, de négocier pour Mané. Et la situation est actuellement en stand-by. Qu'importe, déterminé à trouver son remplaçant, le Bayern ne cédera pas Lewandowski tant qu'il n'aura pas trouvé son parfait successeur. Une exigence qui ne semble cependant pas inquiéter les dirigeants catalans, confiants quant à la finalisation de ce dossier.

Pas forcément pressé, le club catalan attend désormais que le Polonais trouve un accord avec la formation munichoise. Si cette phase de négociations s'annonce âpre, les Culés restent convaincus que tout sera réglé avec un transfert d’environ 35 à 40 millions d’euros. Conscient de la pression actuellement subie par les dirigeants bavarois, le Barça attend donc tranquillement son heure et ce même si l'opération devait être quelque peu retardée. Une chose est sûre, malgré l'agitation - pour ne pas dire la colère - publique exprimée par le board munichois ces dernières heures, l'après-Lewandowski est d'ores et déjà programmé en Bavière. Reste désormais à connaître l'identité de celui qui aura la lourde tâche de succéder à l'homme aux 50 buts toutes compétitions confondues sur la saison 2021-2022.