La Liga a éliminé Gavi du Barça

Le cas Gavi agite encore et toujours l’Espagne. Suite à un vice de forme, la justice ibérique a annulé le contrat du joueur de 18 ans avec l’équipe fanion du club catalan. Le milieu peut continuer à jouer avec les pros du Barça mais plus le contrat qu’il avait. En effet, il a retrouvé son contrat jeune et ne jouera plus avec le n°6. Pour ne rien arranger, si sa situation n’est pas réglée d’ici la fin de la saison, il pourra être disponible pour 0 euro sur le marché.

De quoi inquiéter les Blaugranas, qui sont dans le collimateur de la Liga. D’ailleurs, l’instance dirigée par Javier Tebas a décidé de sévir en enlevant Gavi de la liste des joueurs du Barça inscrit dans le groupe pro sur son site officiel. Un premier geste fort de la part de la Liga car dans la liste des milieux de terrain du FC Barcelone, on ne retrouve que Sergio Busquets, Pedri, Ferran Torres, Franck Kessie, Frenkie de Jong, Marc Casadó et Pablo Torre. Gavi, lui, a disparu. Au Barça de régler vite son cas sous peine de le perdre.

