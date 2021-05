Real Madrid : Zinedine Zidane revient encore sur l'arbitrage

La suite après cette publicité

Auteur d'une sortie sur l'arbitrage dimanche dernier contre le Séville FC (2-2), Zinedine Zidane est revenu sur ses propos ce mercredi en conférence de presse. Avant d'affronter Grenade ce jeudi pour le compte de la 36e journée de Liga, le technicien français a préféré balayer en touche :« je ne vais pas entrer dans les controverses. Les choses devraient être claires pour tout le monde. Le VAR aidera toujours à améliorer le football. Les choses spécifiques doivent être clarifiées.»

Plus calme qu'après sa sortie suite au match nul contre les Andalous, Zinedine Zidane a préféré rester focus sur ce que son équipe va proposer plutôt que de se concentrer sur la prestation du corps arbitral. «En fin de compte, chacun fait son travail. Je ne vais plus parler de ces choses. J'ai confiance dans le football. Nous allons faire notre travail et l'arbitre le sien. Nous allons contrôler notre travail» a-t-il lâché.