Barça : Ousmane Dembélé est à Paris

Alors qu'on est en plein feuilleton concernant son avenir, Ousmane Dembélé, dont le contrat expire en 2022, se concentre sur son retour à la compétition. Opéré au biceps fémoral le 29 juin après sa blessure avec les Bleus, l'ancien du BVB va manquer 3 à 4 mois de compétition.

Et comme l'explique AS, le joueur a décidé, avec l'accord du Barça et accompagné par un préparateur du club, de faire sa récupération à Paris. Des séances qui se feront à son domicile et dans un centre spécialisé de la capitale. Il ne reviendra pas à Barcelone avant de pouvoir refouler les pelouses selon le média ibérique.