PL : Manchester City écrase Ipswich Town avant le PSG

Une formalité avant la Coupe d’Europe ? Sur la pelouse du Portman Road, pour la première fois depuis près de 23 ans, Manchester City a facilement dominé son adversaire du jour (0-6). Les Citizens restaient, avant cette rencontre, sur un frustrant nul à Brentford (2-2), après avoir gaspillé une avance de deux buts, sur un doublé de Foden, avant les égalisations tardives de Wissa et Norgaard. De son côté, Ipswich, battu par Brighton (0-2) jeudi dernier, espère se relever face à un adversaire redoutable.

La suite après cette publicité

Mais c’était sans compter sur l’armada mancunienne. Foden a ainsi ouvert le score à la 27e minute (0-1), suivi d’un superbe but de Kovacic (30e, 0-2) et d’une nouvelle réalisation de Foden avant la mi-temps (42e, 0-3). En seconde période, City a continué sur sa lancée. Doku a marqué le quatrième (50e, 0-4), Haaland a ajouté le cinquième (57e, 0-5), et McAtee a scellé le résultat final à 6-0 avec une tête (69e, 0-6). Une belle victoire pour les hommes de Pep Guardiola, qui retrouveront le Paris Saint-Germain, mercredi en Ligue des Champions. Au classement de Premier League, City remonte doucement la pente. Le club est 4e avec 38 points. De son côté, Ipswich reste dans la zone rouge. Les Tractor Boys sont 17e avant 16 points.