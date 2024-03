Real Sociedad - PSG : les compositions probables

Finir le boulot. Voici la mission du Paris Saint-Germain ce soir à Anoeta. Vainqueurs 2 à 0 lors de la manche aller le 14 février au Parc des Princes, les Franciliens partent avec une longueur d’avance. Mais tout est possible, surtout en Ligue des champions. Une compétition où les coéquipiers de Kylian Mbappé ont connu des difficultés à l’extérieur cette saison. Battus 4 à 1 à Newcastle le 4 octobre, ils se sont inclinés 2 à 1 face à l’AC Milan le 7 novembre avant de concéder le nul 1-1 à Dortmund face au BVB le 13 décembre dernier. Rien de rassurant donc avant d’affronter la Real Sociedad, qui croit encore en la qualification.

Pour ce choc, Luis Enrique ne pourra pas compter sur Marco Asensio, qui a rejoint Milan Skriniar et Presnel Kimpembe à l’infirmerie. Un temps incertains, Marquinhos et Danilo Pereira, eux, sont bien dans le groupe. Mais seulement l’un des deux devrait débuter dans l’équipe parisienne, qui évoluera en 4-3-3. Dans les cages, pas de surprise puisque Gianluigi Donnarumma sera titulaire. Devant lui, de gauche à droite, on retrouvera Lucas Hernanadez, Lucas Beraldo, Marquinhos et Achraf Hakimi. Néanmoins, certains médias indiquent que c’est Danilo qui devrait débuter en lieu et place de Marquinhos.

Mbappé sera bien dans le onze du PSG

Dans l’entrejeu, Luis Enrique misera a priori sur le trio Fabian Ruiz-Vitinha-Warren Zaïre-Emery. Là encore, il y a un doute sur la présence de Fabian Ruiz dans le onze de départ. Kang-in Lee pourrait lui être préféré. Enfin, pas de surprise en attaque, puisque Bradley Barcola et Ousmane Dembélé épauleront Kylian Mbappé, aligné en pointe. Malgré les problèmes rencontrés avec son entraîneur, KM7 sera bien titulaire ce soir, sauf souci de dernière minute. Un onze qui a donc fière allure et dont devra se méfier la Real Sociedad. Mais Imano Alguacil, qui va opter lui aussi pour un 4-3-3, compte bien déjouer les plans parisiens.

Devant Remiro, qui gardera les buts, la défense à quatre sera composée du quatuor Galan-Le Normand-Zubeldia-Hamari Traoré. Tous auront beaucoup de travail pour contenir les assauts franciliens. Pour remporter la bataille du milieu, les Basques compteront sur Brais Mendez, Martin Zubimendi et Mikel Merino. Enfin, l’attaque, qui devra marquer plusieurs buts pour se qualifier, sera menée par le trio Mikel Oyarzabal, André Silva et Takefusa Kubo. Une formation espagnole très intéressante sur le papier donc. Tout est réuni pour que cette rencontre, à suivre en direct sur notre site en live commenté dès 21 heures, soit palpitante.

