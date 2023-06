Al-Ittihad : Karim Benzema dévoile ses grandes ambitions en Arabie saoudite

La suite après cette publicité

Après quatorze saisons du côté du Real Madrid, l’attaquant français Karim Benzema a quitté l’Europe pour le championnat saoudien, où il rejoint son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo. Néanmoins, il n’évoluera pas aux côtés du quintuple Ballon d’Or à Riyad puisqu’il rejoint les Tigres d’Al-Ittihad, basés à Djeddah (deuxième ville après la capitale, à l’est du pays). S’il arrive en fin de contrat, le natif de Bron a signé un contrat de trois saisons pour un montant total de 600 millions d’euros. Un nouveau joli coup de la part du gouvernement saoudien, déterminé à développer un peu plus la politique sportive du pays et à préparer le terrain pour sa candidature pour l’organisation de la Coupe du Monde 2030, aux côtés de l’Égypte et la Grèce, qui pourrait être le premier Mondial sur trois continents différents.

Arrivé ce jeudi dans le Royaume dirigé par la dynastie d’Al Saoud, l’ex-international tricolore (97 sélections, 37 buts) a accordé un entretien au média officiel, où il justifie son choix de rejoindre la Saudi Pro League. «Je me sens bien heureux, heureux de rejoindre un club légendaire. Bien sûr c’est un nouveau challenge pour moi, une nouvelle vie et je suis pressé de commencer à m’entraîner. Pourquoi ce club ? C’est l’un des meilleurs en Arabie saoudite, c’est un club avec une ferveur, de la passion et beaucoup de trophées. Pourquoi l’Arabie saoudite ? Parce que je suis musulman et que c’est un pays musulman. J’ai toujours voulu vivre ici.» Un environnement que le buteur de 35 ans a déjà ravi son entourage avant de prendre la décision de s’installer dans la péninsule arabique : «c’est différent de l’Europe, mais je suis déjà venu en Arabie saoudite et je me suis bien dans cet environnement. Le plus important c’est que c’est un pays musulman, c’est bienveillant et très beau. Quand j’ai dit à ma famille que j’allais rejoindre l’Arabie saoudite, ils étaient tous heureux. C’est réconfortant et je sais que notre place est en Arabie saoudite.»

«Un club avec une passion magnifique»

Comme le sentiment du travail accompli avec la Maison Blanche, avec qui il a remporté 4 Championnats d’Espagne, 5 Ligues des champions et surtout un Ballon d’Or après sa superbe saison 2021-2022, Karim Benzema n’a pourtant pas perdu sa motivation et souhaite apporter son talent et son expérience au Club du Peuple pour s’imposer parmi les meilleurs clubs du continent asiatique. «J’ai joué pour Madrid, j’ai gagné de nombreuses choses et je suis fier de ça. J’ai pu représenter Madrid et finir l’aventure comme je le souhaitais. J’espère qu’avec mon nouveau club, je vais pouvoir apporter mon football et le plus important gagner des titres. J’aime gagner des titres. C’est une nouvelle histoire pour moi. Et j’aimerais mettre le club encore plus haut, même si en ce moment il est déjà haut. (…) Les trophées sont très très importants. Ça va être dur de gagner, mais rien n’est impossible. Nous devons faire de notre mieux sur tous les aspects et j’aimerais pouvoir apporter mon aide pour permettre au club et aux supporters de soulever un trophée. Si on traverse des moments difficiles, avec l’ambition, la compétitivité et le talent, on peut gagner.»

Enfin, toujours au micro d’Al-Ittihad, l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais a envoyé un message à ses supporters, qu’il n’a pas tari d’éloges quant à leur passion et à l’ambiance proposée au Stade Roi-Abdallah, espérant qu’il pourra écrire une belle page dans l’histoire du club sous les ordres de son nouvel entraîneur, Nuno Espirito Santo. KB9 a également mis l’accent sur l’apport des grands noms européens dans la mise en lumière du championnat saoudien : «c’est un club avec une énorme passion des fans et il mérite d’être tout en haut. Le stade est exceptionnel et je le dis et le répète, c’est un club avec une passion magnifique. (…) Il y a de très bons joueurs ici, CR7 est là, je suis là désormais et c’est important de montrer le football saoudien, ça peut avoir un impact global car ce n’est pas juste le fait de jouer en Arabie saoudite ou de mes performances, je dois donner le maximum et montrer ce que j’apportais en Europe et porter avec moi l’Arabie saoudite. (…) Partout où je vais, je veux gagner des trophées, marquer des buts, satisfaire les fans, le club, le président, tout le monde. J’espère faire une grande saison et continuer à faire progresser le club et l’emmener où il doit être : au sommet.» Le Nueve aura l’occasion de défendre ses nouvelles couleurs, avec comme objectifs de défendre le titre national et ambitionner un troisième sacre final en Ligue des champions de l’AFC…