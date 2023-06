La déclaration forte de Cristiano Ronaldo sur Benzema

La suite après cette publicité

Les retrouvailles. Certes, Cristiano Ronaldo et Karim Benzema ne joueront pas dans le même club - le premier joue à Al Nassr, le deuxième a signé à Al Ittihad - mais les deux anciens acolytes vont se croiser sur les pelouses saoudiennes. Interrogé lors d’un évènement publicitaire à Madrid ce mercredi, Cristiano Ronaldo s’est exprimé sur l’arrivée de son ancien coéquipier.

« Je savais que venir ici, ça allait ouvrir la boîte. Je ne me suis pas trompé, je suis sûr que d’ici deux ou trois ans ça sera une des ligues les plus importantes du monde. Karim est venu, et il y en aura beaucoup d’autres », a lancé le Portugais. Rendez-vous d’ici deux ou trois ans donc !

