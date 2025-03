Eliminatoires Coupe du Monde 2026 : l’Angleterre domine facilement la Letttonie, la Pologne se balade contre Malte

Thomas Tuchel espérait voir son équipe monter en régime. Nommé pour 18 mois à la tête de l’Angleterre, le technicien allemand avait entamé son mandat par une victoire convaincante contre l’Albanie (2-0) vendredi, en ouverture des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Pour cette deuxième journée du groupe K, les Three Lions devaient confirmer face à la Lettonie et poursuivre sur cette bonne dynamique. La Lettonie, de son côté, avait également bien lancé sa campagne en s’imposant en Andorre (1-0), grâce à un but de Dario Sits. Les Lettons espéraient également créer la surprise lors de leur premier match officiel face aux Anglais.

La suite après cette publicité

L’Angleterre a ainsi logiquement dominé son entame de match mais manquait de précision. Cependant à la 18e minute, une frayeur survenait pour les Anglais, avec une incompréhension entre Guéhi et Pickford qui permettait à Gutkovskis d’intercepter et de frapper dans le petit filet. Sans réussir à marquer. Puis, à la 22e, Bellingham voyait sa tête détournée après un corner de Rice. À la 25e minute, Kane ratait un coup de tête, tandis que Bellingham (15e) et Rashford (22e) voyaient leurs tentatives contrées. Il a fallu attendre un éclair de Reece James pour voir le compteur évoluer. Jarrod Bowen laisse son coup franc à Reece James, qui enroule parfaitement son tir du pied droit. Le portier adverse est pris à contre-pied sur sa gauche (38e, 1-0).

La Pologne domine Malte, la Roumanie déroule face à Saint-Marin

Au retour des vestiaires, les joueurs de Thomas Tuchel ont poursuivi leur domination. Sur une action lancée à droite par Marcus Rashford, Morgan Rogers servait Declan Rice dans la surface. Ce dernier délivrait un centre précis à ras de terre, parfaitement repris par Harry Kane, qui conclue d’un pied gauche imparable (68e, 2-0). Peu de temps après, Eberechi Eze poursuivait son action, pénétrait dans la surface, crochetait Alvis Jaunzems et marquait du pied droit, faisant prendre le large à son équipe (77e, 3-0).

La suite après cette publicité

Dans les autres matchs de la soirée, la Pologne a largement dominé Malte. Swiderski a ouvert le score dès la 27e minute (1-0), et les Polonais ont imposé leur rythme au Stadion Narodowy de Varsovie, prenant logiquement l’ascendant dans cette rencontre déséquilibrée. En seconde période, Swiderski a inscrit un doublé (51e, 2-0). De son côté, la Roumanie menait 2-0 à la pause contre Saint-Marin au Stadio Olimpico de Serravalle. Cevoli a inscrit un but contre son camp à la 6e minute (0-1), avant que Popescu ne double la mise à la 44e (0-2). Au retour des vestiaires, Razvan Marin, milieu de terrain de Cagliari, a alourdi le score (55e, 0-3). Après une réduction du score de Saint-Marin (68e, 1-3), Hagi a facilement transformé un penalty pour inscrire le 4-1 (73e). Score final 5 buts à 1.

Les résultats du multiplex :

Angletterre 3 - 0 Lettonie : Reece James (38e), Kane (68e), Eze (77e)

Pologne 2 - 0 Malte : Swiderski (27e, 51e)

Saint-Marin 1 - 5 Roumanie : Zannoni (68e)/ Cevoli (csc, 6e), Popescu (44e), Marin (53e), Hagi (73e), Alibec (90e+5)

La suite après cette publicité

Albanie 3 - 0 Andorre : Manaj (9e, 19e)

Bosnie 2 - 1 Chypre : Demirovic (22e), Hajradinovic (57e) / Pittas (45e+2)

Lituanie 2 - 2 : Finlande : Kucys (39e), Gineitis (69e) / Kairinen (4e), Pohjanpalo (17e)