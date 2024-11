Sporting CP : la grosse annonce de Rúben Amorim sur l’avenir de Viktor Gyökeres

Viktor Gyökeres n’en finit plus d’impressionner. Ce mardi soir, le Sporting Lisbonne a étrillé Manchester City (4-1), lors de la 4e journée de la phase de championnat de cette Ligue des champions. Une rencontre durant laquelle l’international suédois a inscrit un triplé (38e, 49e s.p, 80e s.p). L’ancien joueur de Coventry City porte son total but à 53 buts en 2024. Interrogé après ce succès retentissant par TNT Sports, Rúben Amorim a lâché un petit indice sur l’avenir de l’avant-centre de 26 ans.

« Non, non, non, je ne peux pas plaisanter avec ça en ce moment, ça a été dur pour moi de partir. Si je commence à plaisanter sur l’avenir de Gyökeres, je vais avoir des problèmes. C’est ma ville, c’est mon pays, je le respecterai. Viktor doit rester jusqu’à la fin de la saison et ensuite sa vie le mènera probablement ailleurs », a indiqué le technicien portugais, qui coachait le Sporting à domicile pour la dernière fois, avant de prendre ses fonctions d’entraîneur de Manchester United.