Ligue 2 : le Paris FC et l'AC Ajaccio enchaînent, Bastia se donne de l'air

Après la large victoire de Toulouse contre Sochaux (4-1) un peu plus tôt ce samedi, le traditionnel mutliplex de Ligue 2 nous réservait 8 rencontres pour le compte de la 16ème journée. Le Paris FC a enchaîné une 3ème victoire consécutive en allant battre le SM Caen sur sa pelouse, grâce à une réalisation d'Alimani Gory à la 64ème minute. Le club francilien reste dans la course aux play-offs. Dans le haut du tableau, l'AC Ajaccio a disposé de l'USL Dunkerque dans le nord (1-0). Les Corses remontent provisoirement à la 2ème place devant l'AJ Auxerre, qui se rend à Dijon lundi (20h45).

Concernant la lutte pour le maintien, Bastia a décroché un précieux succès face à Niort. Des buts de Benjamin Santelli et Sébastien Salles-Lamonge ont permis aux Corses de sortir de la zone rouge et de remonter à la 13ème place de l'antichambre du football français. À noter que Rodez a enfoncé la lanterne rouge Nancy en Lorraine (2-0), et que Pau a retrouvé le sourire en s'offrant Guingamp (2-0) sur sa pelouse. Le Havre et Amiens se sont séparés sur un score de parité (1-1) n'arrangeant aucune des deux formations au classement.

Les résultats des matchs de 19 heures

Bastia 2-0 Niort : Santelli (14e), Salles-Lamonge (43e)

Pau 2-0 Guingamp : Assifuah (36e), Naidji (83e)

Nîmes 2-1 Quevilly-Rouen : Omarsson (27e), Benrahou (54e) / Nazon (16e)

Dunkerque 0-1 Ajaccio : Cimignani (68e)

Le Havre 1-1 Amiens : Cornette (42e) / Lusamba (90e, sp)

Nancy 0-2 Rodez : Leborgne (24e, sp), Chougrani (31e)

Caen 0-1 Paris FC : Gory (64e)

Valenciennes 1-0 Grenoble : Guillaume (21e)