Droits TV : Maxime Saada s'en prend au foot français

Le football français est dans un bourbier encore plus improbable que celui qu'il attendait. En effet, avec l'abandon de Mediapro tout le monde s'attendait à ce que le diffuseur historique de la Ligue 1, Canal +, débarque en sauveur. Mais, pour le moment, ce n'est pas le cas. Pire encore, la chaîne cryptée va carrément rendre ses lots afin de provoquer un nouvel appel d'offres. Maxime Saada, le président de C+ en veut encore à la Ligue et au foot français.

La suite après cette publicité

« Il y a une perte de confiance entre Canal+ et les responsables du football français. Nous n'avons pas été traités correctement ces dernières années. Nous n'oublions ni le report des matchs par la LFP sans concertation lors du mouvement « gilets jaunes », ni l'argent supplémentaire demandé pour décaler le coup d'envoi du match du dimanche soir de 15 minutes, et encore moins les réjouissances de nombreux présidents lorsque Canal+ est rentré bredouille de l'appel d'offres de 2018. Je précise que Vincent Labrune n'y est pour rien. Il est d'ailleurs probablement l'un des seuls à pouvoir restaurer la confiance », a déclaré Maxime Saada à nos confrères de L'Équipe.