Qualifs CdM 2022 : la Turquie écrase Gibraltar, la Norvège tenue en échec par la Lettonie

Avant le déplacement des Pays-Bas au Monténégro ce samedi soir (20h45), deux autres rencontres avaient lieu dans le groupe G des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022. La Turquie (3e, 15 pts) recevait Gibraltar (6e, 0 pts), alors que dans le même temps, la Norvège (2e, 17 pts) accueillait la Lettonie (5e, 5 pts). Les Turcs prenaient rapidement le contrôle de la rencontre et ouvraient le score dès la 11e minute grâce à Aktürkoglu (1-0, 11e). Quelques minutes plus tard, Olivero était expulsé, laissant les Gibraltariens à 10 contre 11 (22e). Juste avant la pause, Dervisoglu donnait deux buts d’avance à la Turquie (2-0, 38e), puis s’offrait un doublé (3-0, 41e). Les Turcs aggravaient le score en deuxième mi-temps par l'intermédiaire de Demiral (4-0, 65e), Dursun (5-0, 81e) et Muldur (6-0, 85e).

Dans l’autre rencontre, malgré une domination flagrante des Norvégiens (70 % de possession à la pause), les deux équipes retournaient aux vestiaires dos à dos à la mi-temps (0-0). Une suprématie qui se poursuivait en seconde période, mais il fallait attendre la fin de la rencontre pour voir la Norvège prendre l'avantage à la suite d'une réalisation d'Elyounoussi, avant que l'assistance vidéo intervienne et annule finalement le but pour une position de hors-jeu (80e). Avec ce match nul, les Norvégiens voient la Turquie revenir à leur hauteur au classement avec 19 points, avant d'affronter les Pays-Bas mardi (20h45). Les Turcs se déplaceront quant à eux sur la pelouse du Monténégro (20h45).

Le classement du groupe G