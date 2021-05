L'AS Monaco présente une offre pour Henrikh Mkhitaryan

«Ma responsabilité est toujours de chercher mieux. Ce n'est pas facile vu le potentiel des joueurs que nous avons, mais je dois réfléchir si nous voyons une opportunité sur le marché. (...) Je dois avoir l’ambition de bâtir une meilleure équipe. (...) On doit trouver de la consistance dans notre travail pour être encore meilleurs la saison prochaine». Présent en conférence de presse ce lundi, le directeur sportif de l'AS Monaco Paul Mitchell a tracé la feuille de route pour le mercato estival de l'AS Monaco.

La suite après cette publicité

Et après Stevan Jovetic, qui part libre à l'issue de son contrat, le club du Rocher pourrait perdre d'autres éléments expérimentés. Des cadres précieux pour encadrer la jeunesse triomphante en nets progrès sous les ordres de Niko Kovac. Pour pallier ces départs, l'écurie princière pourrait être tentée d'en attirer d'autres. La Gazzetta dello Sport cite d'ailleurs un nom ce mardi.

Monaco n'est pas seul

Selon les informations du quotidien sportif italien, Henrikh Mkhitaryan (32 ans) dispose d'une offre assez lucrative de la part des Rouge-et-Blanc. L'international arménien (87 sélections, 30 buts), qui dispose d'une option pour prolonger à l'AS Roma, étudie le marché depuis l'annonce de l'arrivée de José Mourinho sur le banc giallorosso. La dernière collaboration entre les deux hommes, à Manchester United, ne s'était en effet pas très bien passée.

Et il souhaite profiter de sa belle saison romaine (15 réalisations et 13 passes décisives toutes compétitions confondues) pour attirer les regards. Outre l'ASM, l'AC Milan et des formations russes seraient sur le coup. Les pensionnaires du Louis II iront-ils au bout de leurs idées pour le protégé de Mino Raiola ? Réponse dans les prochains jours.