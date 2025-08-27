Albant Lafont rejoint la sélection de Côte d’Ivoire

Parti du FC Nantes pour aller en Grèce du côté du Panathinaïkos, le gardien Alban Lafont (26 ans) tente de relancer sa carrière. Le portier formé à Toulouse avait d’ailleurs connu la sélection française lors d’un rassemblement en septembre 2022 contre l’Autriche et le Danemark sans jouer.

La suite après cette publicité

Français et né à Ouagadougou au Burkina Faso, il a finalement opté pour une troisième sélection. En effet, il a été convoqué en sélection de Côte d’Ivoire par Emerse Faé où il sera en concurrence avec Yahia Fofana, le gardien du SCO d’Angers. La Côte d’Ivoire défiera le Burundi (5 septembre) et le Gabon (9 septembre) lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.