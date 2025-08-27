Menu Rechercher
Officiel Eliminatoires CM - Afrique

Albant Lafont rejoint la sélection de Côte d’Ivoire

Par Aurélien Macedo
1 min.
Alban Lafont avec Nantes @Maxppp
Côte d'Ivoire Burundi

Parti du FC Nantes pour aller en Grèce du côté du Panathinaïkos, le gardien Alban Lafont (26 ans) tente de relancer sa carrière. Le portier formé à Toulouse avait d’ailleurs connu la sélection française lors d’un rassemblement en septembre 2022 contre l’Autriche et le Danemark sans jouer.

FIF 🇨🇮🐘
🚨🇨🇮 Éliminatoires Coupe du monde 2026 - La liste des joueurs sélectionnés

#FIF 🇨🇮
Français et né à Ouagadougou au Burkina Faso, il a finalement opté pour une troisième sélection. En effet, il a été convoqué en sélection de Côte d’Ivoire par Emerse Faé où il sera en concurrence avec Yahia Fofana, le gardien du SCO d’Angers. La Côte d’Ivoire défiera le Burundi (5 septembre) et le Gabon (9 septembre) lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (30)
