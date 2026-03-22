Elections municipales : Aulas s’incline face aux Verts

Sale journée pour l’Olympique Lyonnais… et Jean-Michel Aulas. Alors que l’OL a perdu à domicile face à l’AS Monaco en Ligue 1 ce dimanche après-midi, son ancien président s’est incliné lors du deuxième tour des élections municipales à Lyon, face à Grégory Doucet, qui appartient au parti des Ecologistes.

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Selon les dernières estimations de l’IFOP, Doucet aurait récolté 53,1% des voix, tandis que Jean-Michel Aulas n’aurait obtenu que 46,9 %. Un sacré échec pour l’entrepreneur lyonnais, donné favori des sondages quelques semaines avant l’élection.