Monaco poursuit sa série de victoires et enfonce l’OL !

Les dernières semaines ont anéanti les espoirs de titre de l’OL. Auteur d’une saison remarquable, le club rhodanien a perdu gros avec une élimination en Coupe de France face au RC Lens et une déroute en 8es de finale de Ligue Europa face au Celta de Vigo. Toujours engagés dans la course au podium avec deux petits points de retard sur l’OM, troisième, les Gones se devaient de l’emporter ce dimanche face à l’AS Monaco, sixième. Pour ce faire, Paulo Fonseca pouvait compter sur les retours de Pavel Sulc et Afonso Moreira, titularisés avec Endrick et Khalis Merah devant. En embuscade dans la course au podium, les Monégasques avaient la possibilité de revenir à un point de Lyon en cas de succès cet après-midi. Pour rappel, les Asémistes restaient sur cinq victoires de rang dans l’élite avant de se déplacer dans la capitale des Gaules. Revanchards, les Lyonnais démarraient la rencontre avec le pied au plancher.

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Transfigurés par les retours de Sulc et Moreira, les pensionnaires du Groupama Stadium ont su trouver les relais qui leur manquaient tant lors des dernières semaines. Privé de Morton, l’OL a su contrôler le tempo dans un premier quart d’heure d’observation. Après une belle intervention de Greif face à Akliouche (15e), Lyon s’est procuré ses premières opportunités avec la paire Endrick-Sulc (16e, 17e) qui s’est trouvé à la perfection. Dans un premier acte plaisant où les deux équipes se sont rendues coup pour coup, ce sont les locaux qui ont ouvert le score. Trouvé en retrait par le remuant Endrick, Sulc signait son retour dans le onze avec une frappe imparable sous la barre (1-0, 42e). Dans la foulée, Corentin Tolisso a trouvé le poteau sur une frappe vicieuse que n’a pas pu reprendre Endrick, pris de court (45+2e). Au-dessus de l’ASM au fil des minutes, Lyon montrait de bien meilleures choses avec ses revenants.

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Monaco a accéléré au retour des vestiaires

Au retour des vestiaires, l’OL a été plus bousculé. Alors que les milieux monégasques avaient beaucoup de mal à sortir lors du premier acte, ils montraient plus d’automatismes et étaient plus incisifs dans les duels. Dès lors, Monaco a montré de meilleures choses et a été plus offensif. Forcément, cela a laissé des ouvertures en contre à Lyon qui aurait pu doubler la mise sans un sauvetage énorme de Teze face à Endrick (56e). Ce même Teze était à l’initiative de l’égalisation monégasque. Profitant d’une percée d’Hateboer, le Néerlandais a joué vite pour trouver Akliouche dans la profondeur. Plein de justesse et de technique, l’international français s’est joué de Mata avant d’envoyer une frappe imparable pour Greif (1-1, 62e). Le début des problèmes pour Lyon qui a perdu le fil de la rencontre sur environ 10-15 minutes. Incapables de se procurer d’occasions ou de ressortir proprement dans ce laps de temps, les Gones se sont exposés aux offensives asémistes. Sur une action litigieuse, le club de la Principauté a repris les devants.

Alors qu’une faute de Zakaria aurait sûrement dû être sifflé sur Endrick à la récupération, Akliouche a hérité du ballon dans la surface. Dans un grand jour, le milieu offensif de 24 ans a percuté et a été accroché dans la surface par Corentin Tolisso. Suffisant pour accorder un penalty transformé parfaitement par Folarin Balogun (1-2, 71e). Sonnés par cette décision arbitrale ubuesque à leurs yeux et sauvés par Greif quelques minutes après (76e), les Gones ont essayé de se réveiller. Pire encore, Lyon a été réduit à dix après un attentat du colérique Tagliafico, déjà exclu face au Celta jeudi, sur Lamine Camara (88e). Dans la foulée, Sébastien Pocognoli, le coach de l’AS Monaco, a vivement réclamé le rouge (89e). Balbutiant leur football, les Rhodaniens ont eu un ultime baroud d’honneur dans les 8 minutes de temps additionnel accordées par le drôle de M. Letexier. Après une grosse occasion dans la surface (90+5e), Lyon n’a pas su aller chercher ce nul et Greif a encore sauvé les siens (90+7e). Avec ce nul, l’OL fait une très mauvaise opération en stagnant à la quatrième place et poursuit sa série noire. De son côté, l’ASM enchaîne avec une sixième victoire de rang dans l’élite et revient à un point des Rhodaniens.