La pépite de Benfica Diego Moreira ne rejoindra pas le PSG

La suite après cette publicité

Le PSG comptait bien en profiter. En conflit ouvert avec Benfica depuis qu’il a refusé de prolonger un contrat, qui court jusqu’en 2024, Diego Moreira ne rejoindra finalement pas le club où officie un certain Luis Campos. C’est ce dernier qui avait ciblé l’attaquant de 18 ans, grand artisan du titre de Benfica en Youth League l’an passé. D’après les informations de Record, le jeune joueur va s’engager auprès de Chelsea, refusant les avances parisiennes mais aussi de celles de l’Inter.

Depuis le début de la saison, il est mis sur la touche par les Aguias, ne disputant qu’une petite minute lors du 3e tour préliminaire face à Midtjylland au mois d’août. Renvoyé en réserve pour son refus de prolonger (Benfica lui avait proposé une augmentation de salaire et une clause de départ de 100 M€), l’ailier gauche ne joue maintenant presque plus depuis six mois, se contentant de quelques miettes en fin de match. La direction compte bien lui faire payer son attitude jusqu’au bout…

À lire

Manchester City accélère pour Mateo Kovačić