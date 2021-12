Real Madrid - Cadix : les compositions sont là

La 18e journée de Liga offre un duel entre le Real Madrid qui peut creuser l'écart en tête du championnat tandis que Cadix peut sortir de la zone rouge. A domicile, les Merengues optent pour un 4-3-3 avec Thibaut Courtois dans les buts derrière Lucas Vazquez, Eder Militao, David Alaba et Ferland Mendy. Positionné en sentinelle, Casemiro est épaulé par Toni Kroos et Federico Valverde. Enfin, Eden Hazard, Karim Benzema et Vinicius Junior forment le trio d'attaque.

Cadix de son côté opte pour un 4-3-3 avec Jeremías Ledesma comme dernier rempart. Devant lui, Carlos Akapo, Fali Jimenez, Juan Cala et Alfonso Espino forment la défense. Alejandro Fernández, Jens Jønsson et Tomás Alarcón forment le milieu de terrain. Enfin, Iván Alejo et Ruben Sobrino accompagnent Anthony Lozano en attaque.

Les compositions

Real Madrid : Courtois – Vazquez, Militao, Alaba, Mendy – Kroos, Casemiro, Valverde – Hazard, Benzema, Vinicius

Cadix : Ledesma – Akapo, Fali, Cala, Espino – Fernandez, Jonsson, Alarcon – Alejo, Lozano, Sobrino