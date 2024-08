Atlético : feu vert pour Conor Gallagher !

Chelsea a donné la permission à Conor Gallagher de se rendre à Madrid pour finaliser son transfert. Une semaine après avoir bloqué toutes négociations avec l’Atlético, les Blues s’apprêtent à mettre fin à cet interminable feuilleton aux multiples rebondissements. Le milieu de terrain anglais devait déjà signer chez les Colchoneros il y a quelques jours, dans le cadre du transfert de Samu Omorodion vers le club londonien, mais Chelsea a fait volte-face à la dernière minute, remettant toute l’opération en cause.

Sauf qu’entre-temps, João Félix est entré dans la danse et Chelsea serait même sur le point d’officialiser la venue du Portugais pour un petit peu plus de 50 millions d’euros. D’après le Daily Mail, Gallagher devrait donc enfin faire le chemin inverse et rejoindre l’Atlético de Madrid, où il est attendu de pied ferme par Diego Simeone qui en avait fait sa priorité pour renforcer le milieu de terrain.