Ronald Koeman a-t-il les qualités pour réussir au FC Barcelone ?

Balayé 8-2 par le Bayern Munich en quart de finale de la dernière Ligue des Champions, le FC Barcelone a terminé de la pire des manières une saison chaotique qui s'est donc achevée sans trophée. Le club catalan sait qu'il va falloir changer pas mal de choses pour relancer la machine et pour se faire, il s'est déjà séparé de Quique Setién. Le coach espagnol a ainsi laissé sa place à Ronald Koeman. Sélectionneur des Pays-Bas jusque-là, le coach passé à Benfica, Valence, Alkmaar, Southampton ou encore Everton a accepté le défi. Ancienne gloire du club avec qui il a évolué entre 1989 et 1995, remportant notamment la Ligue des Champions 1992, Ronald Koeman retrouve les Blaugranas et tentera de les remettre à l'endroit.

Entraîneur adjoint, au FC Barcelone entre 1998 et 2000 quand Louis van Gaal était en poste, Ronald Koeman sait déjà tout de la pression qui entoure celui qui coache le Barça. Enchaînant les expériences, il a gagné à peu près partout. Que ça soit à l'Ajax Amsterdam, au Benfica (même si son passage a été plutôt moyen), au PSV Eindhoven, à Valence et à l'AZ Alkmaar. Passé par la suite au Feyenoord, il avait découvert la Premier League en 2014 avec Southampton. Stabilisant les Saints deux saisons dans la première partie de tableau, il a ensuite pris en main Everton. Très intéressant pour sa première saison à la tête des Toffees, il a eu plus de difficultés ensuite et a été débarqué au tout début de sa seconde saison. Si sa carrière était sur une pente descendante, il a accepté le pari des Pays-Bas en février.

Le défi d'une vie

Devenant sélectionneur d'une équipe qui venait de louper l'Euro 2016 et la Coupe du monde 2018, il a su mettre en valeur la jeune génération et a fait des miracles. Terminant en tête de son groupe de Ligue des Nations devant la France et l'Allemagne, la sélection des Oranjes a été en finale de la compétition (défaite 1-0 face au Portugal). Il a aussi permis à la bande de Memphis Depay de se qualifier pour l'Euro 2020. Mais voilà face au report du tournoi suite à la pandémie de Coronavirus et avec l'appel du FC Barcelone, il n'a pas hésité longtemps avant d'accepter le défi catalan. Une décision compréhensible et qui n'a rien de surprenante selon Steven Kooijman journaliste pour De Telegraaf : «oui (ça ne m'a pas surpris ndlr). Parce que le club qui le voulait était le Barça, le club de ses rêves. Il y avait une clause dans son contrat qui disait qu'il pouvait quitter l'équipe nationale si Barcelone était l'équipe qui le voulait. En outre, l'EURO 2020 n'est pas sûr de se tenir en 2021 non plus en raison de la menace constante du Covid-19. Koeman ne voulait pas dire non au Barça et découvrir plus tard qu'il n'y aura pas d'Euro ...»

Même son de cloche du côté d'Arno Vermeulen, journaliste pour NOS qui voit ici une dernière opportunité de rejoindre le Barça pour Ronald Koeman : «oui, je pouvais l'imaginer. Il avait un contrat avec une clause. L'association néerlandaise de football n'a pas pu l'enlever. Mais Barcelone a dû payer 3 millions à la KNVB. Il a eu le Coronavirus l'été dernier et une opération du cœur. Et c'était probablement sa dernière chance d'aller au Barça.» Ne voulant pas avoir de regrets, il est préparé pour affronter le plus gros défi de sa carrière de coach. Et l'avantage de Ronald Koeman, au-delà de connaître le contexte barcelonais, c'est sa capacité d'adaptation.

Un pragmatique

Loin d'être borné, il sait s'adapter à son groupe à l'image de ce qu'il a fait quand il a rejoint les Oranjes comme le souligne Arno Vermeulen : «Koeman est un entraîneur de football pragmatique. Il a tenté un 5-2-3 (aussi appelé 3-4-3) avec l'équipe néerlandaise, mais est revenu en 4-3-3. Et avec succès. Il aime jouer offensif, mais ne sous-estime pas la défense. Il place Marten de Roon dans son équipe de départ et Donny van de Beek sur le banc pour garder son milieu de terrain en équilibre.» Un pragmatisme que Steven Kooijman met aussi en avant : «il est un fan de la Dutch School, un style de jeu adepte du Barça sous Cruijff, Mais Koeman est aussi un réaliste. S'il n'a pas les bons joueurs offensifs, il choisira un style plus défensif.» Cela est à double tranchant. Certes, cela est à double tranchant. N'ayant aucune assurance de s'inscrire au FC Barcelone compte tenu des élections présidentielles de mars 2021, Ronald Koeman peut agir vite et comprendre rapidement, les forces et faiblesses de son équipe. Pouvant adapter son jeu à son effectif et redonner un style au FC Barcelone, il devra néanmoins se détacher d'Ernesto Valverde dont le pragmatisme a vite été tourné en caricature.

Par contre contrairement à ses prédécesseurs et notamment Quique Setién avec qui les tensions étaient nombreuses dans le vestiaire du FC Barcelone, Ronald Koeman est proche de ses joueurs. Habitué à prendre soin de ses stars, il a vite discuté avec Lionel Messi et essaye déjà de le convaincre de le rester. Cela sera suffisant ou non, on le saura au fil des semaines. Quoi qu'il en soit, il a les capacités pour emmener un groupe avec lui. «C'est un entraîneur polyvalent. Peut-être pas brillant, mais il a de bonnes relations avec les joueurs et la presse. Il est intelligent tactiquement. Il avait de bonnes relations avec des stars comme Memphis Depay. Il a un grand sens de l'humour et a une autorité naturelle» nous explique Arno Vermeulen.

Un meneur d'hommes

Sûr de ses forces et de celles de son équipe, Ronald Koeman sait unir autour de lui comme le souligne Steven Kooijman : «il rend tout le monde important dans le staff et donne confiance à ses joueurs. Donc, il ne charge pas son équipe après une défaite, il reste calme. Cela fait que les joueurs se battront pour lui.» Le chantier s'annonce cependant important et il faudra qu'il mette en avant ses qualités de bâtisseur comme avec les Pays-Bas. Pour cela il est légitime par son statut d'ancienne gloire du FC Barcelone et son parcours d'entraîneur.

«L'équipe néerlandaise est de haut niveau. L'Ajax est un club difficile. Mais Barcelone c'est différent. Mais il a travaillé en Espagne, au Portugal, en Angleterre et en Hollande dans le football de haut niveau et il est un meilleur entraîneur qu'il y a dix ans» analyse Arno Vermeulen. Pour Steven Kooijman, l'inexpérience de Ronald Koeman dans un des dix plus gros clubs du monde est loin d'être problématique : «Cruijff, Rijkaard et Guardiola n'ont pas non plus entraîné un club aussi grand que Barcelone avant de commencer leur règne au Camp Nou.» Disposant d'une large palette et d'une personnalité forte, Ronald Koeman devra avant tout rester fidèle à ses principes et ne pas se renier. Ne pas faire comme Quique Setién tout simplement...