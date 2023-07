L’OM travaillerait à nouveau en coulisses pour recruter Joakim Maehle

L’Olympique de Marseille est en train de réaliser un mercato estival plutôt emballant. En attendant de savoir si le club phocéen parviendra ou non à conserver Alexis Sanchez, il s’est déjà payé les services de Geoffrey Kondogbia et de Renan Lodi. Sans oublier le transfert définitif d’Amine Harit et ceux à venir de Pierre-Emerick Aubameyang et Ruben Blanco.

Et visiblement, l’OM ne compte pas s’arrêter là. TMW affirme en effet que plusieurs intermédiaires travaillent actuellement pour envoyer Joakim Maehle sur la Canebière. Âgé de 26 ans, l’international danois (37 sélections, 9 buts) évolue à l’Atalanta depuis 2020 et son contrat court jusqu’en 2025.

Maehle, une vieille cible de l’OM

Auteur de 6 buts et de 7 passes décisives en 96 matches, toutes compétitions confondues, avec la Dea, le Scandinave est un joueur bien connu de l’OM. En 2020, Pablo Longoria n’était pas encore président, mais l’Espagnol avait déjà coché le nom de celui qui préféra finalement filer en Italie.

Recruté il y a trois ans en échange de 12 M€ environ, Maehle possède l’avantage de pouvoir évoluer sur les deux flancs de la défense, même s’il viendrait surtout pour occuper le côté droit. Reste maintenant à savoir combien réclamera l’Atalanta. L’hiver dernier, quand la Juventus s’était intéressée à ses services, l’Atalanta réclamait 15 M€.