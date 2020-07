Juventus : Gianluigi Buffon devient le joueur le plus capé de Serie A

Un match pour entrer un peu plus dans l’histoire… En faisant le choix d’aligner Gianluigi Buffon (42 ans) en tant que titulaire ce samedi dans ce derby face au Torino, son entraîneur Maurizo Sarri a fait du gardien but le footballeur le plus capé de Serie A. Outre des débuts à Parme dans les années 1990 et un passage éclair au sein du Paris-Saint-Germain, le portier de la Squadra Azzurra, qui dispute en ce moment son 648e match en championnat, aura passé la quasi-totalité de sa carrière dans le club turinois.

Il devance dorénavant au classement des joueurs les plus capés, un certain Paulo Maldini avec 647 matchs de Serie A, et l'idole de la Roma Francesco Totti et ses 619 matchs. Une énième marque historique pour la légende du football italien, qui ne sera certainement jamais égalée.