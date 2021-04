Le Barça pense à prêter Trincão

La suite après cette publicité

Arrivé l'été dernier, Francisco Trincão (21 ans) peine à s'imposer sur la durée du côté du FC Barcelone. S'il a laissé entrevoir son potentiel par moments, le Portugais manque de régularité, de continuité (2 titularisations seulement en championnat sous les ordres de Ronald Koeman) et affiche un bilan statistique en deçà de ceux de ses concurrents (3 petits buts et 2 passes décisives en Liga).

Pour autant, le Barça reste convaincu que l'international lusitanien (6 sélections) est un élément d'avenir (contrat jusqu'en juin 2025). L'idée d'un prêt cet été aurait donc germé dans la tête des dirigeants catalans, explique As, afin que l'ancien de Braga gagne du temps de jeu ailleurs et revienne plus fort au Camp Nou pour l'exercice suivant. Les candidats ne devraient pas manquer.