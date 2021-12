Olivier Echouafni a été approché par des clubs étrangers

Malgré le premier titre de championne de France obtenu par l’équipe féminine du Paris Saint-Germain à la fin de la saison dernière, Olivier Echouafni a quitté son poste d’entraîneur. «Je ne sentais plus le club si ambitieux, alors qu'il ne gardait pas ses meilleures joueuses, trois partant à Lyon et quatre autres chez des concurrents», a-t-il confié à La Provence. «La suite logique, après un titre, c'est de le conserver et de gagner la coupe d'Europe et ça ne semblait pas parti pour.»

L’ancien joueur de l’OM est donc à la recherche d’un nouveau défi, que ce soit dans le foot masculin ou féminin et a d’ores et déjà été contacté par des clubs étrangers : «je ne m'interdis rien, mais au niveau féminin, il sera difficile de trouver le même niveau ; côté foot masculin, une expérience à l'étranger me tente assez, j'ai déjà eu des approches.»