OM : le coût XXL du stage en Italie

Deuxième du classement de Ligue 1 avec seulement deux points d’avance sur le quatrième et quatre sur le cinquième, l’Olympique de Marseille a choisi de s’isoler en organisant un stage d’un mois en Italie. En clair, les Phocéens resteront dans les environs de Rome et ne reviendront en France que pour disputer leurs derniers matches de la saison. Un choix qu’avait justifié le président Pablo Longoria.

« L’idée a émergé de nos échanges avec Roberto qui, dès que nous en avons parlé, l’a tout de suite acceptée, en comprenant parfaitement le sens de cette initiative. C’est une décision du club, pensée pour mettre le groupe dans les meilleures conditions possibles. Je sais combien Roberto est investi dans sa mission et à quel point il est dévoué pour notre club. Il travaille dur, avec passion, méthode, rigueur et ce, depuis le premier jour. Dans un environnement parfois bruyant, je veux le dire clairement : il a tout mon soutien. » Et selon L’Équipe, le coût de ce stage italien pourrait monter jusqu’à 1 M€. Une somme conséquente qui sera largement amortie si l’OM décroche un billet direct pour la Ligue des Champions.