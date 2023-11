Manchester City : la révélation étonnante d’Erling Haaland sur CR7 !

Meilleur buteur de Premier League la saison dernière, meilleur buteur de Ligue des Champions et bien parti pour terminer meilleur buteur de l’année civile, Erling Haaland épate tout son monde. Avec 17 buts et 4 passes décisives en 18 matches toutes compétitions confondues cette saison, l’international norvégien continue d’imprimer un rythme époustouflant. Interrogé sur sa trajectoire, l’attaquant de Manchester City a pourtant avoué qu’un certain Cristiano Ronaldo avait eu un impact certain dans sa transformation.

«J’ai regardé Cristiano Ronaldo sur YouTube ? Oui, c’est la plus grande source d’inspiration pour moi, surtout dans la surface de réparation. La façon dont il a développé son jeu, en jouant comme ailier à Manchester United et au Real Madrid dans ses premières années, puis en devenant attaquant, c’est incroyable qu’il ait fait ça», a notamment avoué l’ancien joueur du Borussia Dortmund. L’intéressé, une nouvelle fois buteur avec le Portugal, appréciera…