OL-ESTAC : Peter Bosz pas totalement satisfait après la victoire

Large vainqueur de l'ESTAC, l'Olympique Lyonnais enchaîne une deuxième victoire en deux rencontres avec la manière (4-1). Mais malgré la victoire, Peter Bosz, l'entraîneur rhodanien que l'on commence à bien connaître, a encore une fois fait part de quelques moments du match qui l'ont déplu. Notamment, en première période, après l'ouverture du score d'Alexandre Lacazette (2e).

«J'ai dit dans le vestiaire : les mêmes, 11 noms, mais des joueurs différents. La première mi-temps, on était tout le temps en retard dans le pressing. On était beaucoup mieux placés en seconde. On était mauvais en première. Point. Le pressing était en trop en retard, mais c'était beaucoup mieux en deuxième période. Ce n'est pas un problème de rythme, on était mauvais, point final ! En début de match, le pressing n'était pas bon, Troyes a eu beaucoup trop la possession du ballon. Après la pause, le tempo était plus haut, on a donc eu plus d'occasions, a-t-il expliqué sur Prime Video, avant d'évoquer les cas individuels. Tetê ? C'est un vrai ailier. On l'a vu ce soir. Mais pour moi, Tetê et Gusto n'ont pas vraiment bien joué. Tetê pouvait encore mieux faire. Malo Gusto n'était pas vraiment en forme, il était malade».