Crampons Nike : une paire spéciale pour Kylian Mbappé et son record au PSG

Nike ne pouvait pas laisser passer ça, surtout pas pour sa vedette, qui affole tout sur son passage. Samedi, Kylian Mbappé est venu clôturer le spectacle au Parc des Princes lors de la victoire du Paris Saint-Germain face au FC Nantes (4-2, 26e journée de Ligue 1). Une réalisation loin d’être anodine puisqu’elle a permis à KM7 de passer seul en tête du classement des meilleurs buteurs de l’histoire du club de la capitale.

Avec 201 buts au compteur, Kylian Mbappé devance désormais Edinson Cavani et ses 200 réalisations, inscrivant encore un peu son nom dans l’histoire du Paris SG et du football français, lui qui n’a, pour rappel, que 24 ans. Pour honorer l’une de ses têtes d’affiche, Nike a décidé de réaliser quelque chose de spécial pour l’occasion.

Nike rend hommage à sa star

Sur les Mercurial de l’international français, la marque à la virgule a ajouté le nombre 201, au niveau de la fin du Swoosh sur la partie latérale extérieure de la paire, pour rappeler le nouveau record que vient de s’offrir le Bondynois.

Mais ce n’est pas tout, car sur la face arrière, au niveau du talon, Nike a inséré une petite bande verticale, aux couleurs rouge et bleu, celles du PSG, sur laquelle on peut retrouver l’inscription "04-03-2023 / PSG v Nantes", en référence à la date et au match du record de Kylian Mbappé, qui restera, à n’en pas douter, dans les mémoires. Le champion du monde 2018 pourrait bien porter cette paire de crampons spéciale ce mercredi soir, sur la pelouse du Bayern Munich, en 8e de finale de la Ligue des Champions.

