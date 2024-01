Rodrygo enfonce un peu plus le Barça, le Real mène largement !

78e : Les Barcelonais sont désormais asphyxiés par les Madrilènes qui opèrent un très bon pressing tous ensemble. Les hommes de Xavi ne parviennent plus du tout à construire.

76e : Premier changement pour le Real Madrid : Rodrygo, buteur ce soir, cède sa place à Brahim Diaz.

74e : Les hommes de Carlo Ancelotti profitent de leur supériorité numérique pour multiplier les passes. Des "olé" descendent des tribunes à chaque transmission.

72e : Frenkie De Jong va terminer la rencontre en défense suite à cette exclusion de Ronald Araujo. Le Néerlandais a déjà dépanné à ce poste précédemment.

71e : ARAUJO EXPULSÉ, LE BARCA VA TERMINER A 10 !

Le défenseur uruguayen intervient en retard dans le dos de Vinicius et frappe la cheville du Madrilène. Deuxième jaune pour Araujo et expulsion.

70e : "Le Brésil est dans la maison"

69e : Les Barcelonais semblent avoir abdiqué. Les Madrilènes font à leur tour tourner le ballon et font courir les Catalans.

67e : Lamine Yamal tente sa chance de loin du pied gauche. Sa tentative est sur Lunin qui parvient à capter facilement.

65e : Les visages catalans sont fermés sur le banc. Comme sur le terrain, l’ambiance n’est pas joyeuse pour le Barça ce soir.

64e : RODRYGO MARQUE LE QUATRIEME !

Sur un centre madrilène, Jules Koundé repousse mal le danger et le ballon atterrit dans les pieds de Rodrygo. Le Brésilien place tranquillement un plat du pied droit. Pena est battu. Le Real mène 4-1.

62e : Antonio Rüdiger est sanctionné d’un carton jaune.

61e : Triple changement de la part de Xavi : Sergi Roberto, Ferran et Pedri cèdent leurs places à Fermin Lopez, Félix et Yamal.

59e : Vinicius pénètre dans la surface adverse depuis le côté gauche mais est contré par Araujo avant de pouvoir frapper. Le Brésilien fait le show et réclame plus de soutien de la part des supporters présents.

57e : Pedri fait la différence côté gauche mais son centre à ras de terre est aisément dégagé par Nacho.

56e : Comme Pedri en première période, Jules Koundé fait des grands gestes face au peu de solutions offertes par ses coéquipiers. Le Barça manque cruellement de mouvement en attaque.

54e : Contrairement à l’entame de match, la seconde période débute sur un petit rythme. Les Barcelonais font tranquillement tourner le cuir tandis que les Madrilènes laissent leurs adversaires faire le jeu.

52e : Après une récupération haute de Bellingham, Vinicius fixe la défense avant de décaler à l’Anglais sur sa gauche. Koundé, qui ne s’est pas jeté, revient bien et tacle proprement dans les pieds de Bellingham avant sa frappe.

50e : Vinicius tente de partir en contre mais ça ne donne rien finalement, le danger est repoussé par le Barça.

49e : Comme à la fin de la première période, les joueurs de Xavi ont totalement le pied sur le ballon dans ce début de second acte. Mais les Catalans manquent de créativité pour faire la différence.

47e : Vinicius est le premier joueur à marquer un triplé dans un Clasico dans les 39 premières minutes du match, toutes compétitions confondues, au 21e siècle.

46e : Pas de changement de la part de Carlo Ancelotti et Xavi. Nous repartons avec les 22 mêmes acteurs.

C’est reparti entre le Real Madrid et le FC Barcelone (3-1)

C’est la pause à Riyad, le Real Madrid mène 3-1 face au Barça !

Grâce à un début de match et un triplé retentissants de Vinicius Jr, la Casa Blanca fait la course en tête à la mi-temps. Les Catalans, dépassés en début de match, ont réduit la marque grâce à Robert Lewandowski mais accusent encore un gros retard au tableau d’affichage.

45+4 : Juste avant la pause, Gündogan frappe un corner, Lunin repousse comme il peut. Pedri reçoit le cuir à l’entrée de la surface mais son tir puissant du gauche fuit le cadre madrilène.

45+2 : Carvajal surprend Baldé et lui chipe le ballon. Le Real Madrid part rapidement en contre-attaque mais le centre de Vinicius est finalement repoussé par la défense catalane.

45e : Il y aura, au minimum, quatre minutes de temps additionnel.

44e : Lunin, qui avait fustigé les joueurs partis en Arabie saoudite lors du mercato estival estimant qu’ils l’ont fait pour l’argent, est copieusement sifflé lorsqu’il a le ballon à Riyad ce soir.

43e : Jude Bellingham reçoit à son tour un carton jaune après un tacle très appuyé dans les pieds de Pedri. Le jeune Barcelonais reste d’ailleurs quelques instants au sol.

41e : Sergi Roberto est sanctionné d’un carton jaune.

40e : Premier triplé de la saison pour Vinicius. Contre le Barça et en plus en finale de Supercoupe d’Espagne, le Brésilien a bien choisi son match.

39e : VINICIUS S’OFFRE UN TRIPLÉ !

Le Brésilien se charge de frapper ce penalty qu’il a lui-même obtenu. Le numéro 7 madrilène marque un temps d’arrêt et choisit le côté gauche. Pena avait plongé du bon côté mais il est trop court.

37e : Ronald Araujo reçoit un carton jaune pour cette faute sur Vinicius Jr.

36e : Penalty pour le Real Madrid !

Sur un centre venu de la droite, Vinicius se jette pour mettre un tête au second poteau mais il est accroché par Araujo : penalty.

35e : Les spectateurs saoudiens présents pour ce match semblent pencher pour le FC Barcelone. Le stade a célébré la réduction du score de Lewandowski et donne de la voix à chaque occasion catalane.

33e : Troisième but en trois matches pour Robert Lewandowski qui semble faire le plein de confiance.

32e : LEWANDOWSKI RÉDUIT L’ÉCART !

Après un centre barcelonais venu de la gauche, Ferland Mendy repousse comme il peut de la tête. Le ballon arrive sur Robert Lewandowski, à l’entrée de la surface, et le Polonais déclenche une belle volée en première intention du droit. Lunin est battu. 2-1.

30e : Les solutions sont maigres sur les côtés pour le Barça. Alejandro Baldé monte souvent mais il n’est pas servi lorsqu’il est lancé et reçoit les ballons à l’arrêt à chaque fois.

28e : FERRAN BUTE (ENCORE) SUR LUNIN

Parti dans le dos de la défense madrilène, Ferran Torres file seul au but mais, excentré un peu sur la droite, sa frappe croisée est repoussée par Lunin du pied droit.

26e : Tchouaméni tente une passe vers Vinicius en profondeur mais son ballon est trop appuyé et imprécis. Le cuir file en sortie de but.

24e : Les Catalans manquent de présence entre les lignes. Sergi Roberto, Pedri, De Jong et Gündogan sont sur la même ligne au milieu tandis que Lewandowski et Ferran sont seuls devant. Les transmissions sont difficiles puisque les Madrilènes défendent bien.

22e : Robert Lewandowski est au sol depuis plusieurs secondes. Le Polonais semble avoir reçu un coup sur la cheville droite. L’arbitre n’a pas sifflé de faute.

20e : "Et il est apparu comme un diVINIté"

18e : Les hommes de Carlo Ancelotti laissent volontiers le ballon à Barcelone. Les Merengues veulent opérer en contre-attaque en profitant de la vitesse de Rodrygo et de Vinicius.

16e : Le Barça de Xavi s’articule différemment ce soir. Lorsqu’ils ont le ballon, les Catalans voient De Jong venir aider à la construction en s’insérant entre les défenseurs tandis que Sergi Roberto occupe l’aile gauche. Lewandowski et Ferran, eux, sont sur le front de l’attaque.

13e : Ferran touche la barre !

Dans la surface, l’attaquant espagnol reprend de volée du droit mais voit la barre de Lunin repousser sa tentative. Le portier ukrainien semblait battu. Quel début de match !

13e : Après le break madrilène, les hommes de Xavi posent à leur tour le pied sur le ballon. Nous assistons à une longue phase de possession mais la Casa Blanca reste bien compacte et laisse peu d’espaces.

11e : C’est le deuxième doublé de la saison pour Vinicius Jr cette saison avec le Real Madrid puisqu’il en avait déjà réussi un le 11 novembre dernier face à Valence.

10e : VINICIUS S’OFFRE UN DOUBLÉ ET FAIT LE BREAK POUR LE REAL !

Mauvais positionnement de la défense barcelonaise une nouvelle fois, Rodrygo est lancé en profondeur après une belle ouverture. Le Brésilien lève la tête et trouve son compatriote au second poteau. Vinicius tacle pour pousser le cuir. 2-0 pour le Real.

8e : Malgré l’ouverture du score, le Real Madrid continue de pousser, le Barça n’y est pas.

7e : VINICIUS OUVRE LE SCORE !

Jude Bellingham envoie une magnifique passe en profondeur pour Vinicius. Le Brésilien profite du mauvais alignement de Jules Koundé pour éviter le hors-jeu et filer au but. L’attaquant madrilène élimine Pena grâce à un crochet et pousse le cuir dans le but vide. Le Real Madrid fait la course en tête.

5e : Ferran bute sur Lunin

Après un centre à ras de terre venu de la droite, Ferran Torres reprend le cuir d’une 'Madjer’ mais Lunin réalise un arrête réflexe. Sergi Roberto semblait mieux positionné derrière lui.

3e : Dans ce début de rencontre, les Madrilènes ont le pied sur le ballon et s’installent tranquillement dans le camp catalan.

2e : Première accélération de Vinicius côté gauche mais Christensen lit bien le jeu et tacle proprement dans les pieds du Brésilien.

1re : C’est parti entre le Real Madrid et le Barça !

19h58 | Coup d’envoi imminent !

Les deux équipes sont entrées sur la pelouse du Stade de l’Université King Saud, le match va débuter.

19h56 | Ancelotti dépasse Zidane

Ce dimanche soir, Carlo Ancelotti va diriger son 264e match sur le banc du Real Madrid et dépasse donc Zinedine Zidane.

19h52 | Le Barça, roi de la Supercoupe d’Espagne

Si le Real Madrid a déjà remporté 12 Supercoupe d’Espagne, le FC Barcelone en compte 14 dans son armoire à trophées.

19h49 | Lewandowski retrouve des couleurs

Depuis le début de saison Robert Lewandowski est pointé du doigt pour son manque de statistiques. S’il a marqué dix buts toutes compétitions confondues depuis le début de saison, le Polonais a trouvé la faille lors des deux dernières rencontres catalanes. Jamais deux sans trois ?

19h46 | Bellingham un peu plus calme

Après avoir marqué 16 buts toutes compétitions confondues avec le Real Madrid, Jude Bellingham marque un peu le pas puisqu’il est resté muet lors des trois derniers matches disputés avec la Casa Blanca. Va-t-il retrouver le chemin des filets lors de cette finale ?

*19h42 | Un nouveau Clasico en finale de Supercoupe d’Espagne

La saison passée déjà, le Real Madrid et le FC Barcelone s’étaient affrontés à Riyad en finale de Supercoupe d’Espagne après s’être débarrassé de Valence et du Real Betis. Les Catalans s’étaient alors imposés 3-1 grâce à des buts de Gavi, Lewandowski et Pedri. Benzema était le seul buteur madrilène.

19h39 | Le Real a bataillé, le Barça confiant

Pour se hisser jusqu’ici, le Real Madrid s’est difficilement défait de l’Atlético de Madrid après un match fou mercredi soir en faisant la différence en prolongations (5-3). Le Barça, lui, s’est tranquillement imposé contre Osasuna sans encaisser de but (2-0).

19h36 | La composition du FC Barcelone

Xavi, privé d’Alonso, Cancelo, Gavi, Martinez, Raphinha et ter Stegen, fait débuter Pena dans les cages ainsi qu’une défense Koundé-Araujo-Christensen-Baldé. Pedri, De Jong et Gündogan composent le trio du milieu tandis que Sergi Roberto évoluera sur le front de l’attaque avec Lewandowski et Ferran.

Le XI : Pena - Koundé, Araujo, Christensen, Baldé - Gündogan, De Jong, Pedri - S.Roberto, Lewandowski, Ferran

19h33 | La composition du Real Madrid

Carlo Ancelotti, privé d’Alaba, Courtois, Lucas Vazquez et Militao, aligne son habituel 4-4-2 losange. Dans les buts, Lunin est préféré à Kepa tandis que Carvajal, Rüdiger, Nacho et Mendy composent la défense à quatre. Si Tchouaméni démarre dans l’entre-jeu aux côtés de Valverde et Kroos, Camavinga et Modric, eux, débutent sur le banc. Enfin, Bellingham évoluera en soutien de Vinicius et Rodrygo.

Le XI : Lunin - Carvajal, Rüdiger, Nacho, F.Mendy - Valverde, Tchouaméni, Kroos - Bellingham - Rodrygo, Vinicius

19h30 | Bonsoir à tous et bienvenue sur Foot Mercato !

Bienvenue sur le direct commenté de Real Madrid - FC Barcelone pour le compte de la finale de Supercoupe d’Espagne. Le coup d’envoi est prévu à 20h au Stade de l’Université King Saud de Riyad.