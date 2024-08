OL : Adryelson va retourner à Botafogo

Trois petits matches et puis s’en va ? Débarqué l’hiver dernier à l’OL en provenance de Botafogo, le défenseur brésilien Adryelson pensait réussir à s’acclimater à la Ligue 1 et au football français. Le défenseur de 26 ans était censé renforcer une défense lyonnaise en galère l’hiver dernier. John Textor avait ainsi décidé de le faire quitter Botafogo, son autre club d’Eagle Football, pour la suite de la saison. Mais après 6 mois, son aventure pourrait déjà prendre fin.

Devant les galères de la direction lyonnaise à se séparer des indésirables, le club pourrait bien se tourner vers les récentes recrues. Et encore une fois, John Textor ne devrait pas se casser la tête. Après Orel Mangala qui se rapproche d’Everton (que John Textor veut racheter) et Ernest Nuamah pisté par Everton et Nottingham Forest (l’OL a dépensé 67 millions pour Mangala et Niakhaté), cette fois, c’est Adryelson qui devrait filer à… Botafago. Selon les informations de RMC Sport, le joueur, acheté pour 3,5 millions il y a 6 mois, devrait retourner au Brésil dans les dernières heures du mercato. Encore un transfert qui va faire parler…