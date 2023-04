PL : Newcastle écrase Everton, Southampton perd encore

Comme hier, il y avait de la Premier League ce jeudi soir. Et des rencontres très importantes dans la course au maintien. 19e au classement, Everton espérait créer l’exploit en s’imposant face à une séduisante équipe de Newcastle qui voulait conforter sa troisième place synonyme de Ligue des Champions. Les Magpies n’ont laissé aucune chance aux Toffees dans cette rencontre comme face à Tottenham ce week-end (6-1). Wilson s’est d’ailleurs offert un doublé dans cette nouvelle très large victoire (4-1). Newcastle pointe donc à la 3e place et enfonce Everton plus que jamais en danger.

Dans l’autre rencontre du bas de tableau, la lanterne rouge Southampton recevait Bournemouth 15e au coup d’envoi. Mais après avoir été accroché après Arsenal dans les dernières secondes le week-end dernier (3-3), les Saints ont concédé une nouvelle défaite (0-1). Tavernier a inscrit l’unique but du match et il permet à Bournemouth de s’éloigner de la zone rouge. Southampton est au fond du trou.

Les résultats de 20h45

Everton 1- 4 Newcastle : (McNeil / Wilson x2, Joelinton, Murphy)

Southampton 0-1 Bournemouth : (Tavernier)